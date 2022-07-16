DSE｜調查：考慮到內地升學較台灣多　逾三成人有意到大灣區發展

「青年新世界」一項調查訪580名屬其會員的應屆DSE(中學文憑試)考生，並邀請當中30人作訪談，了解他們升學及未來發展的意向，結果發現考慮到內地升學的受訪者較想到台灣升學為多，亦有逾三成考生有意到大灣區發展。



▼7月16日 團體公布應屆考生內地及台灣升學研究結果▼



調查發現有近六成受訪者沒有考慮過到內地或台灣升學，當中75%沒有考慮或申請內地升學，近八成考生則沒有考慮到台灣升學。收生門檻低是他們考慮到兩地升學的主因。青年新世界副主席鄧咏堯指出，考生一向不太熱衷跨出舒適圈到外地生活，因此考慮到內地的次要原因是家人和朋友在內地，考慮到台灣的次要原因則是地理環境接近香港。

有近4成半内地出生受訪考生表示會考慮或已申請内地升學，相比之下只有近一成半香港出生考生有此考慮，反映内地出生學生更傾向選擇内地升學。根據聚焦小組訪談結果，不少有意赴内地升學的受訪者為新移民，或父母來自内地，部分受訪者曾在内地完成小學或初中，來港後與内地朋友繼續保持聯絡，在内地有同學、親戚等人際網絡。

與考慮去内地升學的受訪者相比，有41.5%和 42.6%赴台灣升學學生表示因為「台灣政治制度、環境」和「香港的政治環境」而選擇前往台灣升學。根據聚焦小組訪談，部分有意赴台升學的受訪者指出 2019 年發生的社會事件及往後的社會政治改變，促使他們選擇赴台升學，也有受訪者表示台灣院校可以享受更多「學術自由」。

蕭同學（右）指中國政治環境好。（鄭嘉惠攝）

應屆考生：中國政治環境好

應屆DSE考生蕭同學打算升讀北京大學，指北京是國家首都，對中國發展有信心，歷史文化悠久，而且政治環境好，不考慮赴台是因為對台灣不了解。他指，香港大學的學費一年要四萬元，而內地只需8000元，申請獎學金後更可能有剩餘金額用作生活費，他稱，有很多人都不知道可以申請獎學金，建議考慮到內地升學的考生可以去申請。