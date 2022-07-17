DSE｜輔導教師指「考到33222基本上有學位」　籲考生預計成績規劃

中學文憑試本周三（20日）放榜，香港輔導教師協會主席何玉芬今（17日）接受商台節目訪問時表示，今屆考生經歷社會事件及疫情，應戰之路甚為顛簸，但學士及副學位數量多，「考到33222基本上有學位等緊佢」，她提醒應屆考生切忌掉以輕心，建議考生應事前預計成績，做好充分準備，包括整理所需文件，放榜後宜與老師及家長商討大學聯招選擇。

職業訓練局高級助理執行幹事郭展幹及明愛專上學院校長麥建華則指，現時出路及選擇多，宜根據自身志向選擇。



DSE中學文憑試將於本周三放榜。（資料圖片/梁鵬威攝）

香港輔導教師協會主席何玉芬表示，今屆考生先後經歷社會事件及疫情，更不斷轉為網課學習，她形容今屆考生經歷顛簸，且欠缺校園生活，減少群體生活、與人溝通及探索大專院校機會。

選科方面，她表示，今屆DSE共有4.1萬餘名考生，雖然學士及副學位數量多，「考到33222（考試科目等級，基本入大學要求成績）基本上有學位等緊佢」，但她提醒切忌掉以輕心，緊記事前預計成績，並整理所需文件，在放榜當日經手機短訊獲取成績後，宜再返校與老師商討大學聯招選擇。

她又提到，現時升學出路趨多，毋須過度介懷當刻決定，「要有開放心態，未來香港多機會係真。」倘子女已深思前路，家長則應尊重及予以支持。

DSE中學文憑試將於本周三放榜，何玉芬指，考生切忌掉以輕心，緊記事前預計成績，並整理所需文件，在放榜當日經手機短訊獲取成績後，宜再返校與老師商討大學聯招選擇。（資料圖片/ 梁鵬威攝）

職訓局指體適能、配藥、網絡安全、電訊工作學科較熱門

職業訓練局高級助理執行幹事郭展幹表示，職訓局有140多個課程，其中體適能、配藥、網絡安全、電訊工作等學科較熱門，目前已接獲2.7萬人申請職訓局課程，不少人已獲有條件取錄，亦歡迎應屆考生於放榜後參加統一收生。他提醒，考生宜根據興趣及志向選科，勿盲目追逐社會熱門科目。

疫下護士課程改以高像真度病人及3D模擬學習

他又提到，在疫情下加強科技利用，包括學生提供電腦及電話卡支援上網學習，在實習安排上，不少配對公司亦允許學生在家工作；明愛專上學院校長麥建華指，疫情下上課有限制，遂不斷加強支援學生包括改變教學模式，例如以往修讀護士課程必須於醫院實習，現時因疫情關係，遂改以高像真度病人及3D模擬學習，應對疫情新常態。

麥建華續說，明愛專上學院課程涵蓋廣泛，亦設人工智能、元宇宙等展望未來發展科目，亦甚為搶手。他又指，現時自資課程「錢跟人走」，扣除資助金額，學費更較傳統學校為低，且設有不同獎學金，籲學生及家長毋用擔心。