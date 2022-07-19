DSE放榜｜學友社預料五科達20分可穩入八大　籲三類考生做好部署

中學文憑試明日（20日）放榜，學友社學生輔導顧問吳寶城今日接受港台《千禧年代》訪問時稱，應屆考生人數下降，加上聯招報名亦首次跌穿四萬人，另有不少人前赴內地或海外升學，預料應屆考生相對去年較易入讀「八大」，考獲五科20分或以上較「穩陣」。

放榜成績決定升學路向，吳寶城提醒，考生一旦失手，應聚焦聯招以外選擇，若未作任何部署，明天隨時需要「撲學校」，更有機會需要即場報名及面試，呼籲做好心理準備。



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吳寶城指，今年二三月正值第五波疫情，帶來不確定性，不但影響考生事前準備，亦有考生於應考前染疫，康復後影響考試表現，故不少應屆考生憂慮成績出現落差或失手，並查詢大學彈性收生，以及自資副學位升學等聯招以外選擇。

醫療或創科等熱門學科 收生分數未必大幅下調

他又指，應屆考生人數下降，參加大學聯招學生首次跌穿四萬人，加上不少人有意赴內地或海外升學，預料相對去年，應屆考生會較易入讀八間受教資會資助大學。他續估計，倘考生考獲五科20分或以上成績，入讀「八大」的機會已較為穩陣，但大學收生整體分數未必大幅下調，特別是醫療或創科等較受歡迎學科。

有大學今年提供彈性收生安排，吳寶城指，相關安排或有利部分學生，包括個別科目或專長較理想者，例如數理學成績好，但語文科成績不太理想，只要符合該學科收生要求，即有望入讀，他相信有助紓緩學生壓力。

吳寶城建議考生放榜前須思考不同成績的升學方案，除了JUPAS的改選次序，亦宜在放榜前思考萬一「失手」的後備方案及選擇。（資料圖片／黃舒慧攝）

吳續說，去年聯招申請者放棄學位情況較往年增加，相信今年各院校會據相關數據決定每輪派發學位限額。他提醒稱，若聯招首階段未獲派位，宜額外準備聯招外選擇，因聯招次輪階段有分數要求，若未達標則未必穩取學位。

放榜貼士︰宜做好聯招改選策略

明天放榜在即，他向應屆考生傳授「貼士」，成績理想的考生宜做好聯招改選策略；一旦失手，則應聚焦聯招以外選擇，包括如何選擇適合升學途徑及課程。他指，最擔心未作任何放榜部署的同學，若成績欠理想，明天隨時需要「撲學校」，更有機會需要即場報名及面試，呼籲做好心理準備。

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