生產力局與資科辦合辦分享日　助學界供應商配對推動創科教育

政府資訊科技總監辦公室於2021至2023學年，透過「奇趣IT識多啲計劃」，向公帑資助小學提供最多40萬元資助，讓學校為學生舉辦課外活動，激發小學生對資訊科技的興趣。



生產力促進局與於資科辦周五（15日）合辦方案分享日，由生產力局「知創空間」邀請STEM服務提供者參展，助學校了解最新創科課外活動方案。



分享日邀得20多家提供創科教育活動的服務供應商，涵蓋機械人、人工智能、元宇宙等不同範疇，吸引近百間學校參加。

生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示，生產力局「知創空間」一直推動創科教育，所以希望透過是次活動，助學界了解最新創科教育發展，同時配對合適方案及連繫服務供應商。

生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示，創教產業是本港未來發展趨勢，因此生產力局「知創空間」一直致力推動創科教育。（張浩維攝）

她認為，創科教育的重點在於讓學生透過不同動手做的活動和體驗，讓他們對科技有更深入了解，編寫程式是其中一項，而生產力局的角色則是成為香港創科教育樞紐，支援學界推行創科教育。例如在疫情期間，曾舉辦15個網上工作坊，吸引1,600名師生參與，以及舉辦AR創作比賽。

「vHK都會之旅」AR創作比賽為期9個月，是生產力局慶祝香港特別行政區成立25周年活動，鼓勵全港中學生發揮創意，將AR技術與香港地標建築互相結合，呈現理想中的綠色智慧城市面貌，並會為參賽學生提供AR工作坊。

馮嘉寶表示，稍後將設立AR展館，讓公眾體驗學生作品，同時將於明年2月至3月安排AR流動教室，到不同學校為學生舉辦AR工作坊。

生產力促進局與於資科辦周五（15日）合辦「奇趣IT識多啲計劃」方案分享日，由生產力局「知創空間」邀請STEM服務提供者參展，助學校了解最新創科課外活動方案。（張浩維攝）

另外，生產力局未來計劃推動「智慧校園」。馮嘉寶解釋，現時學生較少機會接觸智能科技，因此希望將相關科技帶入校園，期望學生透過不同機會多接觸科技，能提升學生興趣，未來為本港培養更多創科人才。