DSE放榜．直播｜今年誕8名狀元　4人數學延伸再摘星成超級狀元

2022年DSE中學文憑試明日（20日）放榜，考試及評核局今日（19日）下午舉行記者會，公布整體考生表現。有42.1%、17336名日校考生在中英數及通識科依次考獲3322級或以上成績，符合升讀大學最低成績要求。



由2012年首屆DSE起，十屆累計有87人成為狀元。到底今屆有多少名狀元，又有多少人在數學科的延伸部分M1或M2都獲5**，成為16星「超級狀元」，有關數字將連同考獲升讀本地學位課程資格門檻人數等整體考生表現。《香港01》現場直播。



▼DSE放榜 官員等響應「一人一字勉考生」▼



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▼4月22日 DSE文憑試開考▼



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【15:14】許婉清表示，今年最年長考生70歲，最年幼考生為一名12歲男童，各自修1一科；至於學校考生方面，為一名15歲女學生，她應考了7科。

【15:09】魏向東公布，今年有五男三女考生取得7科 5**成績，比去年多一位。其中四人在數學科必修及延伸部份都取得 5**成績，成為「16星」超級狀元，為二男二女考生。至於「榜眼」、即考獲6科5**成績則共有13人；「探花」則有38位，即考獲5科5**。

▼2021年DSE中學文憑試七名狀元▼



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【14:55】完成本屆考試後退休的學校考試及評核主管許婉清公布，今年有一人作弊，考生用手提電話上網查考試問題，被監考員發現，局方詳細考慮其解釋，也請過其面談，確認蓄意作弊，取消全部成績。

許婉清表示，其他違規情況，包括帶未經許可物品到試場，情況較輕微，有32宗，比去年26宗多18%，主要是手錶、收音機、計時機發聲響、或帶上一節試卷；至於無遵從考試時間指示，即未聽清楚便揭試題，或宣布停筆後仍作答，共有73宗，與去年一樣，用輕微扣分處理。較嚴重情況試場影相、上載條碼紙，同去年一樣都有8宗，5宗上網要降級，3宗扣分。

她表示，涉及手提電話問題今年122宗，較去年76宗多6成，「可能考生無咁小心，有時都會開咗以為關咗，以為自己熄咗，好多時都咁解釋，用手機做好多嘢，放筆記溫書、喜歡同朋友傾偈，無留意無關好，今年無嚴重個案，無人降級，都係扣分處理。」至於應考聆聽卷時無帶收音機、遲到、 帶不適用物品，共有390宗，中英文科數字相若，比去年少20%。

▼4月28日 DSE文憑試通識科▼



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【14:53】考評局評核發展主管蔡筱坤表示，原有14科有校本評核，其中10科取消，餘下4科設精簡校本評核，運作暢順，校方嚴守要求，教師都專業指導學生完成功課，教師評分標準都與預期接近，「高興見到無一個抄襲嚴重個案」。

【14:45】考評局總監麥勁生公布各科成績，中文科中有87.8%日校考生獲第2級或以上成績，當中59.7%獲第3級或以上成績，9.6% 取得第5級或以上成績，成績略差過去年；英文科中79.1%日校考生獲第2級或以上成績，53.2%獲第3級或以上成績，較去年微跌1個百分點，10.5%取得第5級或以上成績，按年上升0.9%；數學必修部分82.8%日校考生獲第2級或以上成績，14.5%取得第5級或以上成績，同去年相若；通識科89.8% 日校考生獲第2級或以上成績，9.6%取得第5級或以上成績，成績與去年相若。

有 492名考生出席丙類其他語言科目的考試，採用劍橋大學國際考評部的高級補充程度試題，2021年11月考試成績已於今年1月放榜，93.9%考生取得E級或以上成績，63.4%考生則取得A級成績。

▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼



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【14:40】魏向東表示，今年共有 42,328名學校考生及5,563名自修生出席文憑試考試，共約差不多4.8萬考生。

他表示，今年共有28,748名日校考生於包括中國語文及英國語文等五科，考獲第 2 級或以上成績，符合本地報讀副學位課程或應徵有關公務員職位的基本要求，佔日校考生人數71.3%，比例較去年輕微減少1個百分點。而考獲符合本地學士學位課程基本入學要求的日校考生有17,336名，佔日校考生人數 42.1 %，比例較去年相若 。這批考生於中國語文科及英國語文科取得第 3 級或以上成績，同時於數學科必修部分及通識教育科亦取得第 2 級或以上的成績。

【14:30】2022年DSE中學文憑試明日（20日）放榜，考試及評核局今（19日）公布整體考生表現狀況。考評局秘書長魏向東響應教育局局長蔡若蓮的「一人一字勉考生」行動，向考生送上「機」字，他說對成續理想的考生來說要把握機會，對未如理想的，古人好多智慧，可轉危為機，他指今年本港6萬多個專上課程學額，而考生只有5萬人左右，把握機會有出路。

魏向東指出，今年DSE是第三年疫下舉辦，當時為第五波，來勢洶洶，難度可想而知，他多謝政府、師生等，才可在疫情嚴峻底下完成，並再錄得零感染，而特別安排竹篙灣檢疫中心試場得各部門支持，才做到一個都不能少的考試。

▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼

