DSE放榜．總覽｜ 5男3女成狀元　40男生獲5科5**或以上多女生一倍

【DSE/ 放榜/ 狀元/ 文憑試/ JUPAS】2022年DSE中學文憑試明日（20日）放榜，考試及評核局今日（19日）下午舉行記者會，公布整體考生表現。有42.1%、17336名日校考生在中英數及通識科依次考獲3322級或以上成績，符合升讀大學最低成績要求。



由2012年首屆DSE起，十屆累計有87人成為狀元，即考獲七科5**或以上。今屆誕生8名狀元，為五男三女考生，比去年多一名；其中二男二女數學科必修及延伸部份M1或M2都獲5**，成為16星「超級狀元」。



2022年DSE中學文憑試成績。

▼DSE放榜 官員等響應「一人一字勉考生」▼



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▼7月19日 考評局公布今年DSE誕8名狀元▼



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【15:36】今年有170名考生缺席應考個別科目而申請成績評估，當中120人個別科目卷別都無考。當中核心科目，考獲1級共有40科次；而考獲4級則有47科次，考獲5級則有12科次。

▼4月22日 DSE文憑試開考▼



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【15:28】被問及在內地設DSE試場，魏向東表示，必須要達到標準 ，要內地先確認其屬港人子弟學校及行本港課程，所以不是考評局決定，暫未收到現存達標學校，相關部門仍在商討，肯定2023年才有機會設置。

【15:23】今年有18位有特殊教育需要考生整體表現良好，他們有2至5個科目取得5**成績。

【15:14】許婉清表示，今年最年長考生70歲，最年幼考生為一名12歲男童，各自修考一科；至於學校考生方面，為一名15歲女學生，她應考了7科。

【15:09】魏向東公布，今年有五男三女考生取得7科5**成績，比去年多一位。其中四人在數學科必修及延伸部份都取得 5**成績，成為「16星」超級狀元，為二男二女考生。至於「榜眼」、即考獲6科5**成績則共有13人，涉10男3女；「探花」則有38位，即考獲5科5**，25男13女。

▼2021年DSE中學文憑試七名狀元▼



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【14:55】完成本屆考試後退休的學校考試及評核主管許婉清公布，今年有一人作弊，考生用手提電話上網查考試問題，被監考員發現，局方詳細考慮其解釋，也請過其面談，確認蓄意作弊，取消全部成績。

許婉清表示，其他違規情況，包括帶未經許可物品到試場，情況較輕微，有32宗，比去年26宗多18%，主要是手錶、收音機、計時機發聲響、或帶上一節試卷；至於無遵從考試時間指示，即未聽清楚便揭試題，或宣布停筆後仍作答，共有73宗，與去年一樣，用輕微扣分處理。較嚴重情況試場影相、上載條碼紙，同去年一樣都有8宗，5宗上網要降級，3宗扣分。

她表示，涉及手提電話問題今年122宗，較去年76宗多6成，「可能考生無咁小心，有時都會開咗以為關咗，以為自己熄咗，好多時都咁解釋，用手機做好多嘢，放筆記溫書、喜歡同朋友傾偈，無留意無關好，今年無嚴重個案，無人降級，都係扣分處理。」至於應考聆聽卷時無帶收音機、遲到、 帶不適用物品，共有390宗，中英文科數字相若，比去年少20%。

▼4月28日 DSE文憑試通識科▼



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【14:53】考評局評核發展主管蔡筱坤表示，原有14科有校本評核，其中10科取消，餘下4科設精簡校本評核，運作暢順，校方嚴守要求，教師都專業指導學生完成功課，教師評分標準都與預期接近，「高興見到無一個抄襲嚴重個案」。

【14:45】考評局（公開考試）總監麥勁生公布各科成績，中文科中有87.8%日校考生獲第2級或以上成績，當中59.7%獲第3級或以上成績，9.6% 取得第5級或以上成績，成績略差過去年；英文科中79.1%日校考生獲第2級或以上成績，53.2%獲第3級或以上成績，較去年微跌1個百分點，10.5%取得第5級或以上成績，按年上升0.9%；數學必修部分82.8%日校考生獲第2級或以上成績，14.5%取得第5級或以上成績，同去年相若；通識科89.8% 日校考生獲第2級或以上成績，9.6%取得第5級或以上成績，成績與去年相若。

有 492名考生出席丙類其他語言科目的考試，採用劍橋大學國際考評部的高級補充程度試題，2021年11月考試成績已於今年1月放榜，93.9%考生取得E級或以上成績，63.4%考生則取得A級成績。

▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼



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【14:40】魏向東表示，今年共有 42,328名學校考生及5,563名自修生出席文憑試考試，共約差不多4.8萬考生。

他表示，今年共有28,748名日校考生於包括中國語文及英國語文等五科，考獲第 2 級或以上成績，符合本地報讀副學位課程或應徵有關公務員職位的基本要求，佔日校考生人數71.3%，比例較去年輕微減少1個百分點。而考獲符合本地學士學位課程基本入學要求的日校考生有17,336名，佔日校考生人數 42.1 %，比例較去年相若 。這批考生於中國語文科及英國語文科取得第 3 級或以上成績，同時於數學科必修部分及通識教育科亦取得第 2 級或以上的成績。

【14:30】2022年DSE中學文憑試明日（20日）放榜，考試及評核局今（19日）公布整體考生表現狀況。考評局秘書長魏向東響應教育局局長蔡若蓮的「一人一字勉考生」行動，向考生送上「機」字，他說對成續理想的考生來說要把握機會，對未如理想的，古人好多智慧，可轉危為機，他指今年本港6萬多個專上課程學額，而考生只有5萬人左右，把握機會有出路。

魏向東指出，今年DSE是第三年疫下舉辦，當時為第五波，來勢洶洶，難度可想而知，他多謝政府、師生等，才可在疫情嚴峻底下完成，並再錄得零感染，而特別安排竹篙灣檢疫中心試場得各部門支持，才做到一個都不能少的考試。

▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼

