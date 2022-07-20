DSE 2022｜海外升學集合　即睇三大熱點留學需知　附升學機構資料

【DSE／文憑試／海外升學／美國／英國／德國】DSE文憑試放榜後，相信不少考生均會按成績規劃未來，並會考慮海外升學。以下盤點三大熱門留學地點美國、英國和德國的升學需知、以及相關升學機構資料，助讀者掌握最新海外升學資訊。



文化協進中心 Cultural Link Centre

我得，你都得！

當年青人看到未來，便不會放棄自己！

文化協進中心（CLC）為學生提供最「經濟而有效」的海外留學課程，讓學生用最少的時間，最少的錢，修讀最有效的課程。服務地區包括美國、英國、加拿大、新西蘭、德國、愛爾蘭等… 。CLC重點推行「美國中學文化交流計劃」（1+2+2）。「1+2+2」不只是修讀一個課程，更重要是同時訓練成長，打好穩實基礎，更可以打入世界名校！

1： 一年的中學文化交流，從生活中學習（全年費用為HKD128,000，包括學費、住宿、來回機票及保險）

2：修讀兩年美國社區大學，無須中學畢業，只要夠16歲，便可入讀社區大學的第一年（國際認可）（全年費用約HKD16萬）

2：更有機會修讀世界各地的「世界名校」的第三和第四年班（包括Non-JUPAS轉讀香港的大學第三年）

【我得，你都得！】CLC舊生精彩故事分享

聯絡方式：

網址：www.cultural-link-centre.com

Whatsapp：9202-5526

電話：2541-0078

地址：觀塘駿業街56號中海日升中心23樓E2室 (港鐵觀塘站A2出口）

WOODLAND

WOODLAND 為一站式英國升學顧問，為適齡子女及SEN學生（如有言語、讀寫障礙、過度活躍、專注力不足、自閉或資優生等等）度身訂造升學服務，全面照顧家長及子女的需要!

英國推行「共融教育」（Inclusive Education)，重視改革教育制度以配合每一個學生的需要(Individual needs)，學校備有SEN department 及 Head of Learning Support 團隊，專業治療師， 特殊學習支援設備等，以減低SEN學生在學習上的障礙，讓SEN學生與其他同學一樣獲得相同照顧，可以全心全意學習，發揮所長。因此，SEN 學生在英國也可入讀主流學校，在共融環境下快樂成長！

WOODLAND 是在坊間少數專為SEN學生提供一站式英國升學服務機構，由安排心理專家為學生評估、撰寫報告、提供合適主流學校給家長選擇、協助申請至入讀後進度等，WOODLAND會有專人一一跟進，為你子女籌備更好的未來!

*整個赴英升學流程約需一年至一年半時間，愈早開始準備，成功機會愈高！

歡迎聯絡WOODLAND了解更多或查詢網址：www.woodlandsvc.com

WG Education

WG Education穎德學府歐洲升學中心由STEM教育企業家岑俊穎先生(Anson Sham)創辦，是APLUZA Academy創科教育集團旗下的子公司，WG作為香港唯一獲德國官方認證的教育機構，與超過100多間德國院校學府簽署合作協議，致力為學生提供德國升學的最新資訊以及一站式升學服務，服務範疇包括中學、大學基礎課程、學士或碩士課程等，WG專業團隊亦會為學生解答有關德國升學疑問，並提供專業升學意見以及協助規劃德國留學安排，為學生的海外生活打好基礎，畢業後一展所長。