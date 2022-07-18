DSE放榜｜蔡若蓮上任後首發網誌　指專上學額充足　勉勵考生把握

2022年DSE中學文憑試周三（20日）放榜，本月升任教育局局長蔡若蓮首次在該局網誌「局中人語」發文，稱為疫情下學習受到極大影響的學生，克服重重困難完成DSE是大家的驕傲。她表示，今年DSE約5萬人報名，但學士學額有2.3萬個、副學位則有2.4萬個，聯同職訓局等文憑課程，共提供6.2萬個專上學額，足夠供同學按個人能力及興趣，選擇合適升學途徑。該局今年引入「學校推薦直接錄取計劃」，亦已有186名學生在放榜前獲大學錄取。

她再以「條條大路通羅馬」勉勵今屆考生，只要有奮發向上的心志，願意不斷努力，懂得靈活應變，均可踏上成功路，並祝願考生「鵬程萬里，未來為國家、香港和自己再創新里程」。



接受專上教育適齡學生比率達八成 高中選讀應用科目人次增

蔡若蓮表示，接受專上教育的適齡學生比率達至八成，當中五成半為學士學位程度。她指現今社會需要多元人才，政府鼓勵年輕人按自己的能力和興趣選擇升學出路或投身不同行業，中四學生在高中階段選讀應用學習科目的人次，由2020/21學年的950，大幅增加至2021/22學年的5,180人，反映同學對職業專才教育的興趣和熱切的需求。

她指該局正積極推廣職業專才教育，為學生提供傳統學術課程以外的選擇，在2022／23學年，「指定專業／界別課程資助計劃」將提供44個學士學位課程共3,000多個學額，以及32個副學位課程共2,000多個學額，讓同學攻讀與人才需求殷切範疇相關的課程，例如建築及工程、電腦科學、創意工業、護理等，並且獲得資助。

▼4月22日 DSE文憑試開考▼



+ 11

應用學位課程先導計劃提供650個自資專上學位課程

政府亦在2022/23學年推出「應用學位課程先導計劃」，蔡稱課程內容由業界積極參與制定，着重培養學生的應用能力，提供大量的實習和職場學習機會，有關資歷得到相關行業認可。計劃挑選了四個來自不同自資專上院校的學位課程，學額近650個，涵蓋護理、綜合檢測和認證、園藝樹藝及園境管理，以及應用老年學，為同學提供多一種職專升學路徑。

學生可用DSE成績報讀線130間內地院校

至於內地升學方面，她稱中央全力支持香港抓住發展機會，故透過國家教育部舉辦的「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」，讓學生可直接用DSE成績，報讀約130所參與計劃的內地院校。

蔡若蓮強調，青年是香港的未來，「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展」，局方一直與學界、商界及非政府機構合作推動生涯規劃教育，幫助學生及早了解自己的興趣和潛能，以及社會上不同的升學、就業和發展機會。

考評局主席容永祺(右二)、秘書長魏向東(左二)與公開考試總監麥勁生(左一)早前於2022年文憑試舉行期間，到訪英華書院向校長陳狄安(右一)了解開考情況。（考評局網誌）

考評局主席：考生應為自己付出與堅持感驕傲

考評局主席容永祺亦在網誌「文憑試快線」中文勉勵各位考生DSE持久賽快將來到終點，考生們應為自己一直以來的付出與堅持感到驕傲，收到成績單時，若獲得心目中的理想成績，固然可喜可賀；若成績未如理想，亦不要氣餒，不要忘記父母、師長和社會各界一直愛護大家，並稱支持考繼續為前途而努力奮鬥。

考評局稱，DSE獲本地院校及僱主的廣泛認受，亦獲國際認可，除本地學額外，本港以外現時有129所內地高等院校免試招收本港DSE考生，香港學生可直接以DSE成績報讀台灣約140所大學。此外，近300間海外大專院校接受學生持DSE成績申請入學，當中包括英國、澳洲、 加拿大、美國等較多香港學生選擇升學的英語地區。

盧寵茂「靜」字贈考生冷靜應對 麥美娟祝考生夠「硬淨」

另外，再有多名政府官員響應教育局「一人一字勉考生」活動，其中醫務衞生局局長盧寵茂贈考生一個「靜」字，稱其作為外科醫生，每次入手術室前，必定會做最好的準備和不同預案，當遇上突發情況則必須要冷靜應對，不可慌亂。他引用諸葛亮《誡子書》中「非寧靜無以致遠」，勉勵考生取過成績單後要保冷靜，成績不似預期要冷靜應對，成績勝預期亦要冷靜規劃，以處變不驚態度，實現遠大的抱負和理想。

民政及青年事務局局長麥美娟則以「堅」字寄寓考生要意志堅定、剛毅不屈及要夠「硬淨」；律政司司長林定國則透過副司長張國鈞Facebook，以「過」字送予考生，希望考生明白DSE只是長人生中的過程，成績如何亦要向前看，必定尋獲光明前途。

▼4月22日 周潤發為DSE考生打氣▼

