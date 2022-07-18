DSE放榜｜一人一字勉考生　鄧炳強稱要「強」　麥美娟話要「堅」

DSE中學文憑試周三（20日）放榜，教育局局長蔡若蓮發起的「＃一人一字勉考生」獲得不少官員及市民響應。民政及青年事務局局長麥美娟選擇「堅」送給考生，「即係夠硬淨」；保安局局司鄧炳強則選他名字中「強」鼓勵考生，「只要信念强大，遇到任何事情都會自强不息，勇敢面對，成為最强嘅人」。



轉任文化及體育旅遊局局長的原教育局局長楊潤雄今日也出手，他選了「新」字，「放榜後又是另一新的階段，大家將展開人生新一頁」；政制及內地事務局局長曾國衞則揀「正」字，「一時得失未論英雄，做人要堂堂正正，回饋社會，報效祖國」。



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麥美娟：「堅」字即係夠硬淨

轉跑道由立法會議員加入政府出掌民青局的麥美娟送「堅」字給考生，她指「堅」有意志堅定、剛毅不屈嘅意思，「 即係夠硬淨」。她引用諺語「立志欲堅不欲銳，成功在久不在速」，無論成績好與壞，不論是繼續升學定投身社會工作，要取得成功必須要有堅定意志同堅強毅力。她相信應屆文憑試考生都能夠堅定自己信念，勇於面對未來挑戰，持之以恆，為理想努力奮鬥。

鄧炳強：「强」一直係我嘅目標同信念

保安局局司鄧炳強則在Facebook專頁「保安一站通 」說，相信各位應屆考生或者會忐忑不安，故他送「强」字給一眾考生打氣，「我個名都有個『强』，唔知係唔係因為咁，『强』一直係我嘅目標同信念，只要信念强大，遇到任何事情都會自强不息，勇敢面對，必定可以戰勝困難，成為最强嘅人。」他強高無論考試成績如何，記得保持信念强大，永不放棄。

林定國：DSE是一個過程，快會過去

律政司司長林定國資深大律師選「過」字送給所有應屆考生，「希望他們明白和理解DSE考試只不過是漫長人生裡的一個過程，很快會過去。無論成績如何，大家都一定要繼續向前看，勇敢向前邁進，必定會尋獲光明前途！」

曾國衞：做人要堂堂正正，光明磊落

政制及內地事務局局長曾國衞說，人生長路漫漫，DSE只是其中一個驛站，一時得失未論英雄，日後只要繼續努力，機會仍是多着。他解釋為何選「正」字，「關鍵是要培養好自己的正確是非觀和價值觀，做人要堂堂正正，光明磊落，不斷努力學習工作，回饋社會，報效祖國，這樣才不枉青春，不枉人生」。

「新」局長楊潤雄：放榜後是另一新階段

文化及體育旅遊局局長楊潤雄以「新」字勉勵等放榜考生，他說放榜後又是另一新的階段，展開人生新一頁，「當中充滿多姿多彩的新意，我亦剛剛於七月一日轉了新的工作崗位，願與各位同學共勉之。」創新科技及工業局局長孫東則揀選 「安 」字，他指有云「安之若素」，即是在遇到不順心情況時，以平常心去對待的意思，盼望每位參與DSE的學生，無論放榜的結果如何，都處之泰然，總結經驗再作出選擇，積極樂觀地迎接新的挑戰。

私隱專員鍾麗玲送學生一個「望」字，鼓勵無論放榜成績如何，只要登高「望」遠，時刻保持希「望」，「迎接你們的定會是一條康莊大道！」

教育局局長蔡若蓮發起「一人一字勉考生」行動，她書寫了個「定」字。(蔡若蓮FB圖片)

發起「一人一字勉考生」的教育局局長蔡若蓮今日發表首篇網誌，她指考生在嚴峻疫情下迎難而上，克服種種困難、堅持學習，並順利完成文憑考試，「實在是我們的驕傲！」她重申現今社會需要多元人才，也為人才提供了多元發展機會，深信「條條大路通羅馬」，只要學生有奮發向上的心志，願意不斷努力，懂得靈活應變，一定可以踏上成功路。