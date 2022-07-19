校園天地｜元朗震夏人獲廣播劇比賽優異獎殊榮：報親恩　情至深

自2018年起，明愛元朗陳震夏中學積極推動孝親教育，盼望學生能學懂顧念父母、感恩惜福。其中，學校引入多項創新教學活動，如流行曲賞析、微電影欣賞等，以提升學生對孝親教育的學習興趣。本學年，該校教師嘗試引入廣播劇活動，希望學生透過創作及演繹廣播劇的過程，深化對孝親精神的反思，成為一個凡事感恩、愛己愛人的大好青年。（內容由明愛元朗陳震夏中學提供）



廣播劇活動以文本賞析為基礎，先引領學生深思孝親精神的意涵，再導引學生創作孝親廣播劇作品，展現愛護家人、感恩父母的主題思想。吳善揮老師指出：「我們選用貼近孩子生活經驗的文本，如蘇打綠樂隊作品《小時候》歌詞，希望引發學生的學習興趣，也能憑藉音樂感染人心。」在生本教育的理念下，學生也認為教學內容饒有趣味，願意完成各項學習任務。

事實上，孝親廣播劇創作是重頭戲活動。學生需改編文本內容，運用創意寫成劇本。學生的廣播劇作品主題多樣化，如「及時去愛」、「思念雙親」、「關愛父母」等。其中，《疫下傳愛》作品感人至深，講述因疫情關係，父子被迫分隔兩地，二人只能透過大氣電波傳情。文德榮老師表示：「學生能從生活中取材，以感人小事創作成廣播劇，內容既感人，又發人心省。共賞時，師生都深受感動，深刻理解親子分離之苦。」

其後，文老師指導學生修訂作品《疫下傳愛》，並參與第十四屆「啟慧中國語文」廣播劇創作暨演繹比賽。當中，1B班學生鍾思誠、鄧易帆、鍾佳淇、關巧兒、溫少欣所組成的隊伍，從香港、澳門三百支參賽隊伍中脫穎而出，成功晉身決賽最後六強席位。7月16日，他們在香港理工大學蔣震劇院參加總決賽，並榮獲優異獎殊榮。擔任評委的香港莊子文化研究會會長莊偉祥先生，更讚賞學生所創作之作品《疫下傳愛》取材生活化，具體呈現疫情使親子分離的一幕，感人甚深，值得推而廣之，讓更多人接觸該作品。學生鍾佳淇說道：「這次活動讓我學懂及時去愛，莫待失去時才追悔。」學生鍾思誠則認為：「廣播劇活動加深我們對孝親精神的認識，也教曉我要知恩、惜福，不要視父母的愛為必然。」

歐陽麗琼校長對學生獲獎非常感動：「家庭是天主教教育五大核心價值之一。孝道文化日益薄弱，天主教學校更需積極維護這項核心價值。我們盼望透過活潑生動的教學，讓學生學會飲水思源，感恩父母，體現『老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼』的精神，讓社會揚起敬老之風。」未來，該校將會開展更多創新孝親教育活動，讓學生都能在日常生活中敬愛父母。

歐陽麗琼校長於賽前為學生送上祝福（明愛元朗陳震夏中學提供）

（內容由明愛元朗陳震夏中學提供）

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