DSE尋人記｜2016年女狀元兌現答應病逝嫲嫲承諾　實習做個好醫生

中學文憑試DSE明日（20日）放榜，辛辛學子將收穫飽含自己努力及汗水的成績單。中文大學醫學院今日（19日）找來師出同門的2016年狀元張綽倩及2017年超級狀元林莉雯，打造中大DSE版《尋人記》，兩人分享過去五、六年讀醫過程，更重要是那些年過去，時至今日，這些人今年6月已順利畢業，成為實習醫生，正在公立醫院服務。



拔萃女書院張綽倩（右）於2016年取得七科5**的佳績。（羅君豪攝/ 資料圖片）

感嘆嫲嫲病逝咩都幫唔到 七優狀元張綽倩當年許諾當醫生

2016年共誕生了4名七優狀元，其中一名是來自拔萃女書院的張綽倩。她當年以四科必修科以及化學、經濟及生物科全奪5**。6年前放榜日，她向記者表示因嫲嫲病逝，感嘆「當時咩都幫唔到佢」，也不知為何嫲嫲身體變差，於是答應嫲嫲會做個好醫生，希望學習專業醫學知識解答家人的疑難。

決定矢志從醫的張綽倩今日已實現當年承諾，並入讀中大醫學院，畢業後成為一名實習醫生。（中大醫學院Facebook 截圖）

決定矢志從醫的張綽倩今日實現當年承諾，入讀中大醫學院且畢業後成為一名實習醫生。她在中大版《尋人記》中表示：「終於可以用醫生身份去病房服務病人。」又指目前最希望可以在外科手術大展所長。她憶述曾跟隨內科駐院醫生的步伐，體驗其一周工作流程：「每一日朝早7點半跟住佢巡房，佢去每個地方都係用跑的速度，成個生活好rush。」不過即使如此：「佢對住病人都好有耐性同（病人）道歉：唔好意思要你等咁耐，其實佢自己都好攰。」

寄語讀醫同學不要質疑自己：大家目標一致

現已身為實習醫生的她笑言：「有時候病人講一句早晨醫生，我就會唔記得朝早起身有幾掙扎嘅感受。」她寄語正在讀醫的同學，雖然每晚讀書辛苦，甚至可能會質疑自己，但勿忘「大家目標一致，都想做一個serve patient嘅好醫生。」

林莉雯表示，「好興奮同時都會好緊張，因為啱啱開始返工」，她認為自己除需醫好病人，亦要保持一顆同理心，關懷病人，成為一名好醫生。（中大醫學院Facebook 截圖）

2017唯一超級狀元亦在中大醫學院畢業 林莉雯剛當實習醫生：保持一顆同理心

同樣來自拔萃女書院的林莉雯原先已是七科5**狀元，再報考數學延伸科，同樣獲5**，成為2017年唯一一個超級狀元。她隨後入讀「環球醫學領袖培訓專修」，如今已成為一名實習醫生。她表示，「好興奮同時都會好緊張，因為啱啱開始返工」，她認為自己除需醫好病人，亦要保持一顆同理心，關懷病人，成為一名好醫生。