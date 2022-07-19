DSE放榜｜一名考生手機作弊上網查資料判極刑　全部科目成績被DQ

中學文憑試DSE明日（20日）放榜，考評局今日（19日）在記者會率先報告DSE整體考試情況。當局指，今年有約4.8萬考生應考，考評局發現有一宗作弊個案，一名考生涉在一科主科考試期間使用電話查詢應考科目的相關資料，被取消所有科目成績。另有8宗涉在考場拍照或上傳電腦條碼貼紙到網上，5宗被降級，有3宗則需扣分處理。



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考評局曾與涉事考生面談 詳細考慮後判蓄意作弊

完成今屆DSE工作便榮休的考評局學校考試及評核主管許婉清公布，今年有一名考生作弊，該考生涉嫌用手提電話在上網查閱與考試相關的資料，並被監考員發現。考評局曾與該名考生面談，並讓其解釋作弊原因，惟經過局方詳細考慮後，認為他蓄意作弊，故取消全部考試成績。

32宗涉攜帶未經許可物品進入試場升18%

另外，今年有32宗個案涉及攜帶未經許可物品進入試場，例如手錶、收音機、計時機、或帶上一節考試試卷，個案較去年的26宗多出18%。

73宗未有遵從考試時間指示 扣分處理

另有73宗個案涉及未有遵從考試時間指示，考生未聽清楚指示便揭開試題頁，或宣布停筆後仍作答，個案數字與去年一樣，並以扣分處理。

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八宗考場拍照或上傳電腦條碼貼紙到網上 五宗被降級

此外，有八宗個案涉及在考場拍照及上傳條碼紙到網上，其中五宗個案被降級，有三宗個案需扣分處理。

今年有122宗個案涉及在考試期間手提電話發出聲響，個案較去年的76宗多出六成。考評局表示，可能考生不小心，並以為電話已經關機。不過今年沒有嚴重個案，沒人因此降級，個案均以扣分處理。至於應考聆聽卷時無帶收音機、遲到、 帶不適用物品，共有390宗，中英文科數字相若，比去年少20%。

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