校園天地｜愛秩序灣官立小學　中醫館入駐校園　全方位認識中醫藥

2022年7月14日為愛秩序灣官立小學的「中華文化體驗日」，為了同學們更深刻認識中華文化的精髓，崔家祥校長特地找來專注本港中醫藥文化推廣機構《天醫無縫》為三年級的同學舉行一場半天的體驗活動，將學校變身現代中醫館，同學們不單可以親身認識及觸摸各種中藥，對現代中藥百子櫃有多些了解；更可以體驗最新的中醫科技，來檢測體質與經絡平衡狀況及「腦波儀」來檢測腦健康與心理狀況，從而令傳統中醫診症的望聞問切有更多佐證的內容；最後同學們更一齊認識中藥泡製的技術和生活應用技藝，大家一起動手自製純中藥驅蚊膏，在暑假郊遊時用作驅蚊防蟲之用。（內容由愛秩序灣官立小學提供）



（愛秩序灣官立小學提供）

愛秩序灣官立小學崔家祥校長表示，疫情下非常珍惜可以一起上課的日子，特設體驗日就是想同學更通過第一身感受來深刻認識中華傳統文化。「所謂讀萬卷書不如行萬里路，親身經歷難能可貴。疫情下，當外出體驗的難度增加時，我們就將各種活動搬到學校來體驗吧，認識中華文化的精髓當然少不了傳統中醫藥，所以我們特別邀請了《天醫無縫》來為三年班的同學舉行一場別開生面的體驗之旅。」

當日活動更請來電視節目《東張西望》採訪主任游莨維Master Joe任主持，育有一子一女的Joe喜愛孩子，於現場盡力帶着三年級125位同學穿梭時光，以半日時間來一場上下五千年的中醫藥文化之旅。

（愛秩序灣官立小學提供）

作為活動的其中的一位講者，「能量道」的註冊中醫師李春源博士指出，中醫不但是文化，更是「活」的見證。「中醫並非歷史而是現在，經數千年演變，中醫沿用古人智慧醫治理論至令仍每天在用，只不過加入現代科技的診症方法，令中醫與世界接軌，以中西方都明白的語言來述說中華醫學的精妙。」「能量道」的另一位自然醫學醫師劉佩雯則表示，檢測腦電波不但有趣亦與中醫密切相關。「中醫的精氣神都與腦波有密切關連，包括中醫的寐寤、情志、智慧、靈性、靜定等等，掌握腦電波數據可以作為中醫診斷之輔助。」

（愛秩序灣官立小學提供）

負責為同學講述中藥學的中藥劑碩士朱立城，亦是香港中醫藥服務中心董事總經理，朱立城表示支持中藥普及文化一直是他們的理念之一，並帶來流動百子櫃，向同學展示常用的四十多款中藥。「現代中藥發展一日千里，讓同學親身觸摸中草藥與各類劑型的中藥能有助啟發他們的興趣，將中藥與生活結合，更是最重要的一環。」結合中醫與中藥在生活中的體驗活動就由中藥劑師王凡平負責，他教導同學認識日常經常用到的驅蚊藥原理，然後和同學一起動手自製驅蚊膏。長達3小時的活動轉眼就過，同學們都表示活動充實又有趣，玩得不亦樂乎之餘更希望天天能可以有「體驗日」。

（愛秩序灣官立小學提供）

（內容由愛秩序灣官立小學提供）

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