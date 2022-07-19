DSE放榜｜44檢疫或確診考生竹篙灣應考　5人不適無法完成

2022年DSE中學文憑試將於明日（20日）放榜，考評局今年再次在竹篙灣設試場，為18名檢疫考生及26名確診學生提供考試場地，總共應考15科；另外今年共收到170宗成績評估申請，當中121人其中一個科目全部卷別均無應考，申請以校內成績作評核，其中有12個科次取得5級。



被問到在內地設DSE試場，考評局秘書長魏向東強調要同時符內地政府部門及香港課程要求，暫時未收到現存達標學校，最快要2023年後才可以在內地設立試場。



▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼



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5名確診考生最終未能考試

考評局今年再於竹篙灣設試場，先後讓18名檢疫考生及26名確診學生提供考試場地，共應考15科。考評局學校考試及評核主管許婉清表示，今年的規模較去年龐大，共有40名監考人員，她又提到並非所有考生在竹篙灣都可以應付考試，因部份考生確診後有不適，其中有5名約10個科次需要申請成績評估。

被問到竹篙灣考生中有沒有出狀元，考評局秘書長魏向東未有正面回應，僅表示今日不是公布成績，考生都是正常發揮，「聽日你哋聽到就會知。」

170宗申請成績評估 4宗不獲批

另外考評局今年共有收到170宗申請成績評估，較去年134宗多27%，有4宗因無有效醫生證明或缺乏有效校內成續而不成功，其餘全部獲批。當中121人其中一個科目全部卷別均無應考，申請以校內成績作評核，涉及306個科次，40個科次取得1級，81個科次取得2級，74個科次取得3級，47個科次取得4級，12個科次取得5級。另外有42位考生按已考卷別評分，3名考生分數有所調整。

▼DSE文憑試竹篙灣考場情況▼



明年仍不會內地設DSE試場

另外，教育局計劃在內地設文憑試試場，讓合資格港人子弟學校可申請辦DSE考試。魏向東指主要考慮港人北上就業，其子弟的讀書需要。強調要同時符內地政府部門及香港課程要求。

他指要做到合符標準 ，要內地先確認其屬港人子弟學校以及推行本港課程，所以並非由考評局決定。他表示暫時未收到現存達標學校，難預計人數，指相關部門正在商討中，有具體消息會再公布，但可以肯定2023年不會有港人子弟學校可考文憑試，最快要2023年後才可以。

▼7月19日 考評局公布今年DSE誕8名狀元▼



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▼4月22日 DSE文憑試開考▼

