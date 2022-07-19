DSE放榜｜蔡若蓮訪學友社　勉考生堅定前行「條條大路通羅馬」

教育局局長蔡若蓮今日（19日）在學友社主席兼立法會議員李浩然陪同下，在中學文憑考試放榜前夕到訪學友社學生輔導中心，並聽取有關中心的設施和服務的介紹，包括升學就業資料中心、輔導熱線等輔導服務，她勉勵全港考生只要規劃自己的發展藍圖，並且堅定前行，定能「條條大路通羅馬」。



此外，財經事務及庫務局副局長陳浩濂今日亦回到母校香港華仁書院，與考生暢談學習、工作以至人生的種種經歷，並分享了自己當年中學會考放榜的心情和及後如何面對前路和升學的抉擇，勉勵考生只要憑信念和堅毅向前踏出人生的每一步，定能實現理想及活出精彩人生。



蔡若蓮今日亦趁參與網上面談的機會，向各輔導員致謝，並向線上的考生給予祝福和鼓勵。（政府新聞處圖片）

今年學友社除開設38條電話輔導熱線，亦增設網上面談和即時聊天平台予有需要的DSE考生。蔡若蓮今日亦趁參與網上面談的機會，向各輔導員致謝，並向線上的考生給予祝福和鼓勵。

蔡表示，今屆文憑試考生的確面對不少挑戰，三年高中生活都受到疫情影響。為此，政府聯同學校及志願團體一直致力為同學提供支援，並加強措施務求文憑試能順利舉行，同學能完成中學階段的學業。

她指，同學在放榜前後難免緊張，但前面有眾多升學機會及發展空間，希望大家放鬆心情。有需要時可與師長或志願團體傾談，既可紓緩壓力，亦可冷靜規劃。她又勉勵全港考生，面對多元及多階進出的升學途徑，只要規劃自己的發展藍圖，並且堅定前行，定能「條條大路通羅馬」。

另外，陳浩濂亦趁DSE放榜前夕，回到母校華仁書院。他亦響應蔡若蓮發起的「一人一字勉考生」行動，挑選了特區成立25周年主題曲的名字 ──「前」，送給各位考生，藉此勉勵考生DSE只是人生的其中一步，往後還有廣闊的千里路，滿載無限機遇和希望。只要大家憑著信念和堅毅向前踏出人生的每一步，定能實現理想及活出精彩人生。