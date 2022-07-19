DSE放榜｜調查指80%高中生冀實體上班　最多人心儀醫療、護理行業

【DSE/ 放榜/ 狀元/ 文憑試/ JUPAS】2022年DSE中學文憑試明日（20日）放榜，不少考生或面對升學及就業規劃困難。聖雅各福群會調查發現，不論在心儀大學學科或行業選擇方面，均最多受訪高中學生選擇「醫療、護理及公共衞生」。



另外，雖然疫情下不少工種都轉為在家工作WFH，不過調查發現80%學生渴望未來可「實體」上班，渴望遙距工作的只有18%。團體又指，82%受訪高中生對於理想的升學及就業方向抱有想法，但當中只有32%會經常留意心儀學科及行業的相關資訊。聖雅各福群會推出網上平台，為年輕人提供個人化、準確及便捷的生涯規劃服務。



聖雅各福群會於今年5至6月期間進行，共訪問1,134名中四至中五的學生，了解他們對未來升學及就業的想法及準備程度。調查發現，有82%學生渴望未來有一份實體工作；另外，有65%學生認為理想的工作模式是全職，理想工作模式為「斜槓」（Slash）的只有10%，而選兼職的更只得7%。

香港理工大學應用社會科學系系主任崔永康認為，結果反映本港學生期望有與人實體溝通、面對面的交流機會。他指，疫情導致社會及經濟環境不穩，並影響學生的生活及學習方式，而長期面對不穩的狀態，或會讓他們渴望更多安全感及人與人之間的親密感，從而傾向選擇傳統工作模式。

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另外，在心儀大學學科及行業選擇方面，調查結果顯示，最多受訪學生選擇「醫療、護理及公共衞生」。而有超過一半學生認為疫情對其升學及就業的計劃有影響或有很大影響；有兩成人會考慮選擇因疫情而增加人才需求的行業；亦有19%受訪學生表示疫情增加他們加快投身職場的意向。

調查又指，只得32%受訪學生會經常留意心儀學科及行業的相關資訊，例如學科的收生要求、報讀途徑、行業前景、工作內容及薪金範圍等。聖雅各福群會青年服務高級經理張耀基認為，結果反映本港學生在規劃職學方向時往往感到困惑；加上疫情持續下，年輕人所接受實體的支援和機會亦較以往的少。

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聖雅各福群會在恒生銀行支持下，推出「I am…青年職學平台」，為年輕人提供個人化、準確及便捷的生涯規劃服務。平台又舉辦一項名為「生涯捉・職」的活動，讓年輕人選擇理想的職場體驗，透過手機應用程式、線下探索活動等，協助他們獲取充足的資訊裝備自己。