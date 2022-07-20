DSE放榜｜持續更新　伊中、協恩、培正、迦密誕兩男兩女超級狀元

【DSE/ 放榜/ 狀元/ 文憑試/ JUPAS】2022年DSE中學文憑試今日（20日）放榜，考試及評核局昨日（19日）公布今屆誕生八名狀元，即考獲七科5**或以上成績，為五男三女考生，其中四人為16星「超級狀元」。



狀元放榜情況▼▼▼



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【09:34】拔萃女書院學生冼家朗在今屆文憑試於4個核心科，以及化學、經濟和歷史均獲得5**。她表示對人文學科深感興趣，打算入讀英國劍橋大學的人文、社會及政治科學。

2022年DSE文憑試共有8人成為狀元，包括圖中喇沙書院的張殷碩。（鄧宇詩攝）

【09:26】喇沙書院今年誕生一名狀元。狀元張殷碩分別在4個核心科以及生物、化學、物理中取得5**。他表示未來希望在港入讀醫科，但仍選未定哪間醫學院。

【09:22】英皇書院學生甘仲軒在今屆文憑試報考7科並取得全部5**，包括4個核心科、企業會計與財務概論（會計）、化學及經濟。他表示對香港有歸屬感，認為香港仍然有其價值，有意升讀本地醫科留港發展。

2022年DSE文憑試共有8人成為狀元，其中4人是「超級狀元」。培正中學焦采溢是四名超級狀元之一。（冼茗慧攝）

【09:16】培正中學超級狀元焦采溢在今屆文憑試中報考7科及延伸數學，最後全部取得5**，成為今屆四個超級狀元之一。她分別報考4個核心科、延伸數學、物理、生物及化學，未來有意留港發展，並入讀港大醫學院。

2022年DSE文憑試共有8人成為狀元，其中4人是「超級狀元」。何文田迦密中學曾志鵬是四名超級狀元之一。（鄭嘉惠攝）

【09:10】何文田迦密中學超級狀元曾志鵬在今屆文憑試於4個核心科、延伸數學、會計，經濟，物理均取得5**。他表示對數學同金融有興趣，打算報讀中文大學計量金融及風險管理。

2022年DSE文憑試共有8人成為狀元，其中4人是「超級狀元」。伊利沙伯中學謝承瑧是四名超級狀元之一。（何瑞芬攝）

【09:03】伊利沙伯中學今年誕生一名16星「超級狀元」，是該校歷年第二名文憑試狀元。伊中「超級男狀元」謝承瑧於4個核心科、生物、化學、物理，以及延伸數學均考獲5**，未來希望入讀中大環球醫學。

2022年DSE文憑試共有8人成為狀元，其中4人是「超級狀元」。協恩中學周愷彤是四名超級狀元之一。（馬煒傑攝）

【08:42】協恩中學考生周愷彤成為今屆四個超級狀元之一，她於文憑試4個核心科、延伸數學、物理、生物及音樂均考獲5**，連同化學科取得5*，共奪得17粒星。她表示有意留港發展，並入讀中大醫學院。

【08:12】今屆共有4名於7科及延伸數學考獲5**的「超級狀元」，其中3人來自伊利沙伯中學、協恩中學和培正中學，2男1女。

【07:50】皇仁書院表示，該校一名學生考獲7科5**成為今屆文憑試之一，稍後將會與傳媒見面。皇仁書院自2012年首屆文憑試起，曾連續9年有學生成為狀元，直至去年2021年才「斷纜」，今屆再有狀元誕生，歷年累計有13名狀元。

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▼7月19日 考評局公布今年DSE誕8名狀元▼



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2022年DSE中學文憑試成績。

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