DSE放榜｜持續更新　皇仁書院公布誕一名狀元考獲七科5**

【DSE/ 放榜/ 狀元/ 文憑試/ JUPAS】2022年DSE中學文憑試今日（20日）放榜，考試及評核局昨日（19日）公布今屆誕生八名狀元，即考獲七科5**或以上成績，為五男三女考生，其中四人為16星「超級狀元」。



【07:50】皇仁書院表示，該校一名學生考獲7科5**成為今屆文憑試之一，稍後將會與傳媒見面。皇仁書院自2012年首屆文憑試起，曾連續9年有學生成為狀元，直至去年2021年才「斷纜」，今屆再有狀元誕生，歷年累計有13名狀元。

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▼7月19日 考評局公布今年DSE誕8名狀元▼



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2022年DSE中學文憑試成績。

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▼2021年DSE中學文憑試七名狀元▼



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