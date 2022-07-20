DSE放榜｜8名狀元現身　迦密中學產超級狀元　至少3人選中大醫科

【DSE/ 放榜/ 狀元/ 文憑試/ JUPAS】2022年DSE中學文憑試今日（20日）放榜，今屆誕生八名狀元，即考獲七科5**或以上成績，為五男三女考生，其中四人為16星「超級狀元」，來自伊利沙伯中學、協恩中學、培正中學和迦密中學。



▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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何文田迦密中學超級狀元曾志鵬

何文田迦密中學超級狀元曾志鵬在今屆文憑試中報7科5**，他分別於中文、英文、數學、通識、會計，經濟，物理取得5**，成為今屆超級狀元之一。曾同學表示對數學及金融有興趣，打算報讀中文大學計量金融及風險管理。

協恩中學超級狀元周愷彤

協恩超級狀元周愷彤（馬煒傑攝）

協恩中學考生周愷彤於文憑試中報考9科，最後取得8科5**，成為今屆超級狀元，她分別於中文、英文、數學、通識、M2、物理、生物及音樂取得5**，另外化學科則取得5*，她表示有意留港發展，並入讀中大醫學院。

培正中學超級狀元焦采溢

培正中學超級狀元焦采溢在今屆文憑試中報考8科，最後取得8科5**，成為今屆四個超級狀元之一，她分別於中文、英文、數學、通識、M2、物理、生物及化學取得5**，她表示有意留港發展，並入讀港大醫學院。

伊利沙伯中學超級狀元謝承瑧

伊利沙伯中學謝承瑧考獲7科及延伸數學考獲5**，成為今屆四名超級狀元之一。（何瑞芬攝）

伊利沙伯中學16星「超級狀元」謝承瑧於中、英、數學、通識、生物、化學、物理，以及數學M2均獲5**，他希望入讀中大環球醫學。

英皇書院狀元甘仲軒

英皇書院學生甘仲軒在今屆文憑試報考7科並取得全部5**，包括中、英、數、通識、企業會計與財務概論（會計）、化學及經濟，他表示對香港有歸屬感，認為香港仍然有其價值，有意升讀本地醫科留港發展，但未決定報告哪間大學。

皇仁書院狀元麥顥邦

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2022年DSE，皇仁書院狀元（林澤鋒攝）

去年「斷纜」的皇仁書院今年再度誕生一名狀元。狀元麥顥邦於中、英、數學、通識、生物、化學、物理均獲5**，數學科延伸部分（M2）則獲5*。他希望入讀中大環球醫學。

拔萃女書院狀元冼家朗

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拔萃女書院學生冼家朗在今屆中學文憑試報考8科成功取得14星。她在中、英、數、通識、化學、經濟和歷史均獲得5**，而數學延伸部份則獲得5。她表示對人文學科深感興趣，打算入讀英國劍橋大學的Human, Social, and Political Sciences學科。

喇沙書院狀元張殷碩

2022DSE，喇沙書院狀元張殷碩（鄧宇詩攝）

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喇沙書院狀元張殷碩分別在中、英、數、通識、生物、化學、物理中取得5**。他表示未來希望在港入讀醫科，但仍選未定哪間醫學院。

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2022年DSE中學文憑試成績。

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