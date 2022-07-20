DSE放榜｜脊髓肌肉萎縮症考生奪23分　勉勵SEN學生：勿框死自己

DSE中學文憑試今日放榜，紅十字會雅麗珊郡主學校的學生林育姗是一位不一樣的考生，天生患有脊髓肌肉萎縮症，除行動不便外，寫字亦較其他人慢，但憑着過人的毅力及不放棄的精神，最後於DSE中奪得最佳五科23分佳績，打算報讀三大或理大的科學系，修讀生物或化學，立志成為藥劑師。



被問到成功的原因，林育姗認為是因為堅持，「心態好緊要，一開始就覺得咩都唔得，就咩都冇用」 ，她更笑言時常「自己把口講緊唔得 ，最後都係溫緊書」。她又勉勵其他有特殊學習需要SEN的學生「唔好set太多框框畀自己」，指放棄就會白費一直以來的努力，「堅持落去一定會有出路！」



爭取時間讀書：做物理治療時都一路溫習

天生患有脊髓肌肉萎縮症的林育姗今年應考DSE，除主科外，另報考了綜合科學及乙類學科的動物護理，最後最佳五科取得23分佳績，當中綜合科學更取得5**，符合升大學資格。她指成績比預期中好，因為應考時「考完覺得炒好多」，她認為天生的缺陷讓她學習變得更加困難，除日常行動不便需輪椅代步外，寫字上亦會較正常人慢，所以有向考評局申請加時，日常做功課時亦會強迫自己寫快一點。

由於每日要花時間進行物理治療，加上身體不靈活，一些大幅度如上落櫈都要家人幫手，「人人都得24個鐘，我食飯沖涼都用多啲時間」，所以她會把握所有機會溫習，會每日花六至八負小時溫書，甚至進行企架物理治療時，都會一路溫習。

高中課程不適合 一度想放棄

林育姗又提到很喜歡做實驗的過程，「可以解析物質、特性，滿足到好奇心」，但原來她並非一開始就熱愛綜合科學。她本身想讀生物或化學，但因要配合同學不想讀得太深入，最後學校只開了綜合科學班，她直言當時並不開心，「唔係想讀，唔係個方向」，更一度曾想過放棄。直到中六左右，目標變得明確，才突然覺得要發力，開始𡚒力讀書，所以她對綜合科學科取得5**感到很意想不到。

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擬讀生物或化學 立志成為藥劑師

林育姗打算報讀三大或理大的科學系，修讀生物或化學，立志成為藥劑師，她表示很喜歡做實驗，而成為藥劑師後每次進行檢測都是一次實驗。

疫情方面，由於林育姗的免疫力都比較低，所以會很擔心染疫，加上日常生活都要別人幫忙照顧起居，「萬一中咗入竹篙灣都唔知點算」，所以不論在休學或應考期間都十分僅慎，「冇出過街，屋企人返嚟都要消毒」，又提到第五波高峰期屋人不幸確診，但幸好做足防感染措拖，所以林育姗都未有染疫。她又表示疫情中網上學習，反而令她省卻了不少出入的時間，有更多時間可放在溫習上。

被問到成功的原因，林育姗認為是因為堅持，「心態好緊要，一開始就覺得咩都唔得，就咩都冇用」 ，她更笑言時常「自己把口講緊唔得 ，最後都係溫緊書」，她又勉勵其他有特殊學習需要的學生「唔好set太多框框畀自己」，指放棄就會白費一直以來的努力，「堅持落去一定會有出路」。

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