DSE放榜｜培正女超級狀元焦采溢：解剖青蛙好靚　盼成公院醫生

文憑試於今日（20日）放榜，培正中學誕生一名超級狀元焦采溢，她分別於中文、英文、數學、通識、數學延伸部份M2、物理、生物及化學取得5**。她表示有意留港發展，將來希望服務公營醫院，並認為港大醫學院的教學方式更適合自己。

疫情下應考，她表示疫情期間不能外出，反而有助自己收心養性，並且有更多時間預習。



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想做醫生：「解剖青蛙好靚」

焦采溢表示最初希望大學讀醫科，是因爲生物課解剖青蛙時，發現解剖後的青蛙很漂亮，「揭開層皮後，裏面啲心肺好靚」，從而產生從醫的念頭。她認為醫生是偉大的職業，身為醫生有一種使命，而她最佩服的醫生是耶穌，「衪醫治的不只是人的身體，也有心靈」。

培正中學超級狀元焦采溢，她分別於中文、英文、數學、通識、M2、物理、生物及化學取得5**

沒有學習秘訣 疫情期間網課有更多時間預習

超級狀元焦采溢表示自己沒有學習秘訣，她在學習假期（study leave）期間只有星期一至六會溫習，星期日則會休息去教會，又指自己從沒有想過會成為超級狀元，認為一切有賴神的幫助，「神給予的東西超乎我的所想所求」。

她又表示，「疫情對我學習來說未必是壞事」，因為疫情期間不能外出，反而有助自己收心養性，又指轉為網上授課後，自己上課期間雖然不免會偷懶，但亦讓自己有更多時間可以看書預習。

港大教學方式更適合自己

焦采溢表示，希望入讀港大醫科，認為港大醫學院教學方式比較適合自己，特別是課程增潤學年（enrichment year），讓學生可以自行策劃第三學年的學習，包括參與心儀的人道救援工作、研究實習、或學術進修等。

不會考慮移民

超級狀元焦采溢表示因為喜歡香港文化，加上家人都在香港，所以不會考慮外地升學或移民，但認為去外國能增廣見聞，所以會考慮大學第三年去外地交流學習。

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