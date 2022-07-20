DSE放榜｜協恩17星狀元有意中大讀醫　談香港醫療點出一嚴重問題

協恩中學今年誕生DSE中學文憑試超級狀元，周愷彤在今屆報考8科，當中音樂科也取得5**，另加數學延伸部份M2取得5**和化學科取得5*，總共達17星。



周愷彤說，有意留港發展，並入讀中大醫學院。她解釋指自己「讀書叻」，想幫更多人，又提到疫情下見到醫生的付出，以及人手短缺的問題，想幫助減輕這個情況。



▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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協恩中學考生周愷彤在今屆文憑試中報考9科，最後奪得17粒星成為超級狀元。（馬煒傑攝）

2022年文憑試於今日放榜，協恩中學誕生一名奪得17粒星的超級狀元。周愷彤於今屆DSE共報考了9科，除主科外，亦報考了數M2、物理、生物、化學及音樂，最後除化學取得5*外，其他科全部奪得5**，成為今屆四位超級狀元之一，亦是奪星數目最多的考生。

對於奪得如此佳績，周愷彤感到喜出望外，直言「冇諗過係自己」，她表示考試後並非超級有信心，特別是音樂科，因報考的人數較少，奪得5**是十分困難。

周愷彤表示有意留港發展，並入讀中大醫學院。（馬煒傑攝）

周愷彤表示，有意留港發展，並入讀中大醫學院，她解釋指一直都有讀醫的意向，因她「讀書叻」，想用這個優勢幫助更多人。她又提到疫情下見到醫生的付出以及人手短缺的問題，想幫助減輕這個情況，更堅定了她從醫的決心。她更指「自己都係香港出世」，期望日後可在公立醫院中，為醫療體系出一分力，以幫助香港基層。

她認為，現今香港醫療上最大的問題是人手不足，她解釋指公立及私立醫院醫生的比例約為一比一，但八成病人都於公立醫院求診，人手上分布不平均。她認為應增加醫學院的學額，但長遠亦要解決流失率高的問題。對於現今香港的抗疫方針，她認為已經不算動態清零，當前最重要的是減少重症患者。

被問到溫習心得，周愷彤認為疫情下溫習並不容易，她認為「自己去讀好難專注」，要與同學一起溫習，為同一個目標進發，作有更大的動力。另外，疫情下自率亦是其中一個大難題，「做咩都冇人知」。

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對於報考9科，周愷彤表示報考音樂是單純為了興趣，曾作為音樂部學生長的她，於中學參加合唱團，另外亦有彈琴及打敲擊樂。她認為音樂是減壓的一種途徑，「可以令你能夠同其他人connect，同時亦逃離現實」，她解釋指透過與其他人演奏，會有一種聯繫，同時亦可減壓，備試時亦有保持住彈琴的習慣。

對於香港出現移民潮，她表示身邊都多人移民，當中亦包括親戚，但她就未有這個想法，她認為政府要讓青年人看到他們重視青年人發展才能有效留住人才。

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