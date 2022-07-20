考評局：考生下跌　短期內有財政壓力　明年考試費加2%

文憑試今日（20日）放榜，考評局秘書長魏向東早上在電台節目表示，今屆考生整體表現不錯，與去年無大分別，但認為今屆考生受疫情影響最嚴重，「考到呢個成績係唔容易」。他提到，今屆日校考生下跌約800人，與出生率下跌的情況符合 ；而考評局短期內有財政壓力，但會視乎經濟情況加考試費，今年考試費加價2%，也較中長期需要的4至5%低。



就開放內地合資格學校參加及舉辦文憑試一事，魏向東坦言可回應的有限，兩地政府仍在研究規定，考評局要待相關規定訂立後再跟進，但他指，前提是應考者都是港人子弟，非開放予所有人，而在安排考試上也會保持公平公正，不影響考試質素。



▼7月19日 考評局公布今年DSE誕8名狀元▼



+ 7

考評局秘書長魏向東在電台節目表示，今屆考生整體表現不錯，與去年無大分別，但認為今屆考生受疫情影響最嚴重，「考到呢個成績係唔容易」。另外，今年考獲「3322」入讀大學基本資格的考生佔整體42.1%，較去年微跌0.2個百分點，但與過去三年數字均相約。

考生人數下跌主要因為出生率下降

他提到，今屆考生較以往下跌2000人，但以自修生為主，日校考生下跌約800人，與出生率下跌的情況符合。至於移民對考生人數影響，他回應指暫時未見有明顯影響，但難言未來情況及變化，仍需要觀察。

香港考試及評核局秘書長魏向東指，考生人數下跌與出生率下降情況相符合。（資料相片）

考試費加價要考慮經濟情況 明年加2%少於中長期需要

魏向東承認，考評局短期內有財政壓力，因考試大部分支出固定，難以再壓縮，加上疫情下有更多開支，只能盡量開源節流。就政府為考生提供考試費補貼，他直言不影響考評局財政，「只係邊個畀」 。

考試費方面，除了按用者自負原則，也會視乎經濟情況加考試費，如去年考試費本應加價4%，終因考慮經濟情況而無實行，而今年考試費加價2%，也較中長期需要的4至5%低。

▼4月27日 DSE文憑試中文科卷三開考▼



被問到會否在人手上「開源節流」，他回應指過往十年，考評局核心員工在自動流失下已由400人減到300人，再下跌會影響考試質素，因此盡量在考試高峰期聘請更多兼職員工，但暫無意對核心員工人數作大調整。

內地考文憑試者須為港人子弟 強調保持公平公正

就開放內地合資格學校參加及舉辦文憑試一事，魏向東坦言可回應的有限，兩地政府仍在研究規定，考評局要待相關規定訂立後再跟進，但他指，前提是應考者都是港人子弟，非關放予所有人，而在安排考試上也會保持公平、公正，不影響考試質素。

▼4月28日 DSE文憑試通識科▼

