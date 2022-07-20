DSE放榜｜伊利沙伯中學超級狀元：見病人瞓醫院門口立志留港從醫

2022年DSE中學文憑試今日（20日）放榜，伊利沙伯中學連續兩年出產狀元，該校學生謝承瑧於文憑試七科及數學延伸部份址獲5**成超級狀元。他表示在新冠疫情期間，目睹不少病人未能獲得適切治療，甚至要躺在醫院門外等候醫治感到痛心，故立志入讀中大環球醫學。他指明白近年發生很多事，令不少人對香港感陌生，稱雖然外國自由的空氣令人嚮往，但自己受香港免費教育，有能力時亦希望回饋社會，故畢業後希打算在港執業。



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謝承瑧於文憑試中文、英文、數學、通識、生物、化學、物理，以及數學延伸部份M2均獲5**。當學校宣布他成為「超級狀元」一刻，在場同學紛紛大力鼓掌，亦有同學與他握手擁抱祝賀。

因疫情立志從醫 環球醫學可擴闊見識

他表示，今早陸續接到通知，對成績感到欣喜，認為努力得到回報，未來打算報讀中大醫學院環球醫學領袖專修組別（GPS）。謝承瑧稱自小健康快樂，直至疫情爆發，才立志要做醫生，認為疫情期間或受人為因素、政府政策等影響，令不少染疫人士未能獲得適切治療，甚至要躺在醫院門外等，故立志從醫，希望改變狀況。

疫情學習最緊要自律 染疫亦要在疫境中堅持

考獲佳績的背後少不免努力，謝承瑧表示，疫情期間多上網課，最重要是自律，若有任何不明白之處都會即時電郵老師詢問，又稱備考期身邊不少朋友不幸確診，部份人更有嚴重症狀，幸好自己和家人並無染疫。

興趣是演奏小提琴及鋼琴

談及學習秘訣，他認為最重要有個人興趣排解壓力，「冇嘅話會好枯燥，排解唔到壓力」，而他自己喜歡演奏小提琴及鋼琴，壓力大時會聽古典音樂、流行音樂等放鬆心情。

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內地醫護來港難避免 須確保醫生質素

對於內地醫護在港註冊事宜，謝承瑧稱香港是中國的一部份，亦是融入國家發展大局的重要角色，兩地交流無法避免，重點是想辦法完善交接。他又指，擔心兩地語言、醫療系統分歧等，但最重要是確保來港醫生的質素。

至於現時中大無學生會，他認為學生意見可用不同渠道表達，即使無學生會，亦可利用社交媒體等，尋找方法，在合符法例的情況下，表達自己。

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母：子兒時已立志努力讀書

謝承瑧母親表示，承瑧是家中長子，仍有兩名妹妹，他自幼已十分自律，小時後曾寫便利貼與父母交流，「當時已經寫『我會努力讀書』」，結果一語成真。她稱培育子女時，最緊要讓其追尋自己興趣，「試到最後唔得先，唔好輕易放棄。」

不移民冀回饋社會 為病人福祉出力

問及近年本港最為關注的移民潮問題，謝承瑧表示，自己在圍村長大，喜愛舞麒麟等圍村文化，而自己受香港多年免費教育，有能力時亦應要回饋社會，尤其現時疫情見到不少病人未能有適切治療，故自己畢業後亦打算留港工作，為社會、為病人福祉出一分力。

▼2022年DSE中學文憑試狀元▼

