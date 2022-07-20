DSE放榜｜皇仁書院狀元麥顥邦冀從醫　盼政府改善不足令香港更好

DSE中學文憑試今日（20日）放榜，曾連續9年有文憑試狀元的皇仁書院，去年「斷纜」後，今年誕生一名狀元。狀元麥顥邦備試期間一度受疫情影響需要隔離，幸獲同學獲師長支援繼續學習，同時感謝學校校工維持校園清潔，讓他可安心學習。他計劃報讀中大醫學院「環球醫學領袖培訓專修組別」，認為香港醫療人手長期缺乏，期望能出一分力，維持醫療水準。



▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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狀元麥顥邦於中、英、數學、通識、生物、化學、物理均獲5**，數學M2則獲5*，未來希望入讀中大環球醫學。他表示，自己並無預計有如此成績，形容當今早得知後，心情既興奮又害怕，擔心「要面對好多人咁講嘢，會唔流暢」。

皇仁書院狀元麥顥邦於中、英、數學、通識、生物、化學、物理均獲5**，數學M2則獲5*。（張浩維攝）

他感謝學校一直在高中的學習旅途上，給予很多支持和關顧，陪伴他渡過難關，「尤其在疫情之下，如果冇佢哋好難堅持咁耐」。麥顥邦亦感謝家人的支持和體諒，形容他們是心目中的「英雄」。他又感激校工努力維持校園整潔，讓他有安心環境學習。

麥顥邦説，疫情下並無染疫，但曾接受過隔離檢疫，期間學習遇到不少困難，例如不能到校上實體課，但幸好學校提供不同的網上學習資源，加上同學熱心幫助及提醒，認為「冇想像中咁大影響」。

皇仁書院今年誕生一名狀元及三名榜眼。（張浩維攝）

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他又表示，疫情下很難約同學見面和溫習，對學習有好大影響，直言感到「心受其害」。其後，他便決定以線上形式與朋友分享生活上的喜怒哀樂，特別是讀書遇到挑戰及困難，認為在彼此分擔下，「對自己持續呢3年征戰好有幫助」。

麥顥邦透露，希望日後能夠入讀中大醫學院「環球醫學領袖培訓專修組別」（GPS）。他表示，除了小時候有些經歷之外，主要是希望服社區，認為香港醫療人手長期缺乏，期望能出一分力，維持醫療水準。

有學生得知成績後心情激動。（張浩維攝）

被問到醫務衛生局局長盧寵茂是他的「師兄」，會否以他為榜樣，麥顥邦對此感到開心，但認為所有醫學界領袖均可以當他的榜樣，又引用「三人行 必有我師」，指在任何人身上都可找到值得學習的地方。

麥顥邦期望，新一屆政府可為香港帶來一番新氣象，不論在經濟以至其他方面的發展，均可「更上一層樓」。他又希望，新政府能努力改善以往不足之處，令香港變得更好。

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