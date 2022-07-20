DSE放榜｜英皇書院狀元信香港仍有獅子山精神　擬留港讀醫發展

2022年中學文憑試（DSE）今日( 20日）放榜，今屆共誕8名狀元，其中一名7科5**狀元為英皇書院學生甘仲軒。他表示對香港有歸屬感，相信香港仍有其價值，有獅子山精神，希望升讀本地醫科並留港發展。



英皇書院狀元甘仲軒考獲7科5**，包括中文、英文、數學、通識、企業會計與財務概論（會計）、化學及經濟。（郭曉晴攝）

甘仲軒在今屆文憑試報考7科並全取5**，包括中文、英文、數學、通識、企業會計與財務概論（會計）、化學及經濟。他對成績感到驚喜和始料不及，笑指今早凌晨4時因緊張而起床，取得成績一刻已太緊張而感麻木，未分清楚是夢境還是現實。他又稱，感謝家人和老師的支持，特別是疫情期間網上學習各人的幫助。

疫情如雙面刃 保持自律助適應不同情況

今屆考生在疫情下考試絕不是易事，甘仲軒表示，雖然面對疫情變化亦有措手不及，但認為準備好自己最重要，不停「Equit myself with knowledge」（用知識裝備自己）。

他又指，疫情像雙面刃，對自律的同學來說是一件好事，因為靈活度更大，可以自己編排時間，學習模式變得多元，網上資源亦越來越好，自己在備試期間亦與同學透過WhatsApp和Zoom互相支持。不過他認為對於自律性較低的同學，容易因網上娛樂而分心、專注力下跌，影響學習表現。

他表示，自己平日較少外出，閒時會閱讀小說、彈琴、聽古典音樂和流行樂等。

對香港有歸屬感 希望留港做醫生

英皇書院鄧啟澤校長（右）讚揚甘仲軒是成績優異的好學生。（郭曉晴攝）

甘仲軒有意升讀醫科，認為醫生是有意義和出路廣闊的職業，希望對生命作出貢獻，從中找到滿足感。他又特別提到，疫情時見到醫護人員擔任重要崗位，逐漸堅定做醫生的決心。

被問及對現時社會出現移民潮的看法，甘仲軒認為移民是個人選擇，明白有人嚮往外國生活。他表示，暫時希望留港完成學業及工作，亦認為香港的醫科課程較好，相信「這地方依然有好好的價值，有獅子山精神，對香港有歸屬感」。他又稱，仍然享受現時在港的生活，希望留港陪伴家人和朋友。

認為通識科有其價值 有助接觸社會議題

明年是文憑試通識科最後一屆考試，未來將改革為公民及社會發展科。甘仲軒認為通識科有保留價值，可訓練邏輯思維能力，並提供渠道讓學生接觸不同社會議題。他補充，有見公社科有一部分的學習內容與通識科重疊，相信通識科精神依然存在。

至於對政府防疫措施的看法，他認為政府作出正確的一步，例如疫苗措施亦頗為正確。他又指，現時重症數字已大幅減少，更重要的是看重症率，無需過份看確診數字。

他又提到政府開放海外醫生名額，明白競爭加劇難以避免，但相信措施能減輕負擔醫醫療負擔，認為香港的醫療人才需求大，本地畢業生無需過分憂慮就業問題。

英皇書院過去曾誕兩名狀元，包括2015年「超級狀元」陳樂邦，考獲7科5**及數學延伸部分5**，以及2014年狀元麥志鏘。