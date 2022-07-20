DSE放榜｜迦密中學超級狀元曾確診停溫習　嘆疫下備戰身心被困

DSE中學文憑試今屆誕生8名7科5**狀元，其中4人更在數學延伸部份奪5**成為超級狀元，當中何文田迦密中學學生曾志鵬，更是該校史上首名文憑試超級狀元。他表示，疫情期間曾一度患上新冠肺炎，並以「困」字形容疫下溫書的時光，並直指中學時與同學失去互動時光是個遺憾，希望在大學時可以彌補。



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報讀以興趣行先

超級狀元曾志鵬在今屆文憑試分別於中文、英文、數學、數學延伸部份、通識、會計，經濟，物理取得5**，未來打算報讀中文大學計量金融及風險管理科。

他表示，自己數學和金融有興趣，目前大學揀科以興趣優先，家人也沒有施加壓力。除了對數學有興趣，平日亦愛唱詩歌，更即席向記者高歌了幾句：「常聽說世界愛沒長久...」

迦密中學超級狀元曾志鵬在今屆文憑試中報7科5**，成為今屆超級狀元之一。（鄭嘉惠攝）

確診仍成功備戰成狀元

應屆考生經歷五波疫情，曾志鵬更曾染疫。他表示今年二月底曾確診，當時因身體不適，令他有七日需要休息無法溫習，「當時覺得自己對係無能為力，控制唔到自己身體狀況。」他又稱，當時病情並不嚴重，但需要不斷休息，不能強逼自己，只能等身體康復後循序漸進地增加溫書時間。

迦密中學今屆DSE誕生超級狀元。（鄭嘉惠攝）

完全不補習，與朋友Google Meet 開鏡頭溫書：「一個字，困。」

被問到溫習的方法，他稱自己沒有補習，但經常透過網上視象會議與朋友一起溫習。對於高中生涯大部份時間在疫情中渡過，他直言感到遺憾，因為不少校內班際丶陸運會活動取消，失去許多與朋友和同學相處的時間，「獨自奮鬥，因為上網課期間身邊冇人陪我一齊去上堂，只能靠鏡頭。希望大學可以彌補呢一種遺憾。」

被問到疫情和應試何種心情，他則答：

一個字，困。好困難，被空間困住，心理壓力無法宣洩。 迦密中學超級狀元曾志鵬

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