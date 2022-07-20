DSE放榜｜喇沙書院化學迷狀元張殷碩　自資出版厚400頁書送同學

2022年DSE中學文憑試今日（20日）放榜，喇沙書院張殷碩為該校今年唯一狀元。他用「我相信化學係定義我嘅特性 」形容自己，對化學科熱愛不止於口，他在校本評核被取消後，開始整理化學筆記，「同學見到便鼓勵我出書」，他真行動起來，為此而特意儲蓄，印了約40本派給同學。他表示未來希望在港入讀醫科，但仍選未定哪間醫學院。



喇沙書院狀元張殷碩分別在中、英、數、通識、生物、化學、物理中取得5**。（鄧宇詩攝）

愛上化學 全因周期元素表歌

張殷碩在中、英、數、通識、生物、化學、物理中取得5**。張殷碩在校擔任班長、科學組隊長 、華語辯論副隊長。

張殷碩表示在中一下學期偶爾發現周期元素表歌，覺得很有趣便開始細讀周期元素表，從此迷上化學。他在中三時已有師兄發現他在化學方面的天賦，讓他在科學組擔任講師，負責教低年級同學，去到中五更成為隊長。張殷碩說，化學及科學組是中學生涯中很重要的一部份，同學都認為他是一個對科學很有熱誠的人，喜歡追求真理，「我相信化學係定義我嘅特性。 」

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因校本評核取消整理化學筆記 同學鼓勵出書

張殷碩熱愛化學，寫了一本400頁有關DSE化學科程的書送給同班同學，希望他們在考完DSE後仍可以多接觸化學。「在2021年3月知道IES（校本評核）被取消後，我就開始整理化學筆記，同學見到便鼓勵我出書。」他為了印刷這本書而特意儲蓄，暫時無計劃出版。

張殷碩他熱愛化學，甚至寫了一本400頁有關DSE化學科課程的書送給同班同學。（鄧宇詩攝）

引《庖丁解牛》解釋讀書不可以硬碰硬

被問到讀書秘訣時，他引用莊子在《庖丁解牛》 中的一句「以無厚入有間，恢恢乎其於遊刃必有餘地矣」，他認為讀書要「work smart」， 不可以硬碰硬，鑽牛角尖只會令自己壓力增加，反而應尋找其他方法解決問題。他舉例指，在今次文憑試中文作文中，最後一題作文題目比較難，他便不會勉強去做那題；他溫書壓力大時亦會跑步舒壓。

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疫情令讀醫決心大增：留香港將香港變好

張殷碩指未來希望就讀醫科，因為想幫人，他認為成為醫生需要很強的責任感，他自己很享受實踐責任、去幫人。他認為救護員、消防員不同，醫生能與病人的相處，了解對方，此職業特質觸動了他，加上在疫情下看到很多老人家以及弱勢社群受折磨，令他行醫決心更大。

被問到選擇在港升學的原因以及對移民潮的看法時，他指在港出生，對香港有感情，因此不會考慮移民，「想留喺香港，將香港變好，而非移民、逃避問題。」他提到實施《香港國安法》後，香港比以往安定，不同政治背景人士的紛爭有所減少。

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