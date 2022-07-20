DSE放榜｜女拔狀元英國劍橋讀人文學科　感謝父母放手給予自由度

過往產出大量狀元的拔萃女書院今年再誕生一名狀元，學生冼家朗在今屆中學文憑試報考8科成功取得14星。她在中、英、數、通識、化學、經濟和歷史均獲得5**，而數學延伸部份則獲得5。她表示對人文學科深感興趣，打算入讀英國劍橋大學的人類社會及政治學。



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對於自己成為狀元，冼家朗感到十分驚訝和興奮。她從小就對人文學科有興趣，她決定赴英國修讀劍橋的人類、社會及政治學（HSPS）。對比起在香港的相關類型學科，她認為HSPS比較特別，涵蓋不同範疇，能提高自己的知識和見聞，而且畢業後出路眾多，有助自己見識不同的行業。未來希望能夠從事NGO及政府機構，對國際的非牟利組織亦很感興趣，認為「工作好有意義。」

拔萃女書院冼家朗在今屆中學文憑試報考8科成功取得14星。（麥鍵瀧攝）

冼家朗決定離港升學，被問到會否移民，她表示現時只打算海外留學，「由細到大家人和朋友都在香港」，未有移民的打算。

本屆的考生先後受反修例運動和疫情影響，學習模式大受改變，對於不少時間要上網課，冼家朗認為有好有壞，壞處在於與同學相處的回憶減少，但網課讓她有獨處時間學會自立。她亦為同校師妹打氣，希望她們能夠好好學習，但不需給自己太大壓力，適當時要放鬆，與同學製造回憶。

她同時感謝家人的照顧，並給予自由度和鼓勵讓她做決定，在疫情下亦體諒她的難處，沒有施加太大壓力。

冼家朗家人有陪同冼家朗回校提取成績，父親表示「好似發緊夢咁」，又稱女兒清楚知道自己將來職業，對她十分信任，所以沒有參與選科討論。他非常贊成女兒赴英升學，認為她有機會學習新知識，又指自己只希望女兒能過得開心，不會給予子女太大壓力。

除了向家人道謝，冼家朗特別向四位朋友致謝，當她感到壓力時會與他們傾訴減壓，並會在文憑試前和其中兩位每天透過視象一同溫書，互相督促對方，令自己更加進步。

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