DSE放榜｜7狀元稱無意移民　協恩周愷彤：想將才能醫治這裡病人

新一輪移民潮正繼續，令人關注人才流失。DSE中學文憑試今日（20日）放榜，今屆誕生8名狀元，當中7名狀元就移民意向表態，全部均稱並無移民。協恩中學「超級狀元」周愷彤說身邊有很多人已移民，新冠病毒疫情下，她更想將自己才能放在醫治這裡病人，「用熟悉語言服務香港市民」。伊利沙伯中學超級狀元謝承瑧說，自己受香港多年免費教育，有能力時亦應要回饋社會。



英皇書院狀元甘仲軒亦希望在本地升學成為一名醫生，他說明白有人嚮往外國生活和發展，但他相信「這地方依然有好好的價值，有獅子山精神，對香港有歸屬感」。



▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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本港近四年來不竹少人移民，當中包括專業人士，例如醫生、護士及教師等，人才短缺帶來問題逐漸浮現。DSE今日放榜，8名考生「金榜題名」成狀元，香港能留得住這批人才？8名狀元之中，7人就移民問題表態，包括有5名計劃入讀醫科狀元，7人均稱無意移民，理由各有不同，但卻不約而同稱留意到社會、甚至身邊不斷有人移民。

協恩狀元周愷彤：想用熟悉語言服務市民

留住人才成港府未來課題，計劃入讀中大醫學院的協恩中學「超級狀元」周愷彤表示，身邊有很多人已移民，當中包括親戚等，自己則未有移民想法，但她想將自己才能放在醫治這裡病人，「睇到疫情期間，真係睇到香港醫生都很好，佢哋好願意付出額外時間，但睇到人手非常短缺。我好想喺一個自己熟悉地方，用熟悉語言服務香港市民。當然有很多人離開（香港），但我認為移民始終係個人選擇，留下來嘅人仍然要堅守香港一啲重要價值。」

不過對於目前人才流失情況，她認為政府必須讓青年人看見政府對青年人發展的重視，才能有效地留住人才。

▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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喇沙狀元張殷碩：想留香港將香港變好

另一名打算在港讀醫科的喇沙書院狀元張殷碩則認為，自己在港出生，對香港有感情，因此不會考慮移民，「想留喺香港，將香港變好，而非移民、逃避問題。」

同樣希望入讀中大環球醫學的伊利沙伯中學「超級狀元」謝承瑧說，自己受香港多年免費教育，有能力時亦應要回饋社會，尤其現時疫情見到不少病人未能有適切治療，故自己畢業後亦打算留港工作，為社會、為病人福祉出一分力。

英皇狀元甘仲軒：有獅子山精神，對香港有歸屬感

英皇書院狀元甘仲軒亦希望在本地升學成為一名醫生，他稱移民是個人選擇，明白有人嚮往外國生活和發展，但自己暫時希望留港完成學業及工作，亦認為香港的醫科課程較好，相信「這地方依然有好好的價值，有獅子山精神，對香港有歸屬感」，更加享受現時在港的生活，希望留港陪伴家人和朋友。

女拔狀元冼家朗只欲到劍橋留學 無移民打算

有「狀元」則指對香港有歸屬感，其中迦密中學「超級狀元」曾志鵬計劃入讀中大計量金融及風險管理課程，他稱因自己家人在香港，在港長大有歸屬感，故不會移民。

拔萃女書院「狀元」冼家朗雖然計劃離港升學，入讀劍橋大學人類社會及政治學，但她稱只打算海外留學，家人朋友全部在港，故無移民打算。培正中學「超級狀元」焦采溢亦稱喜歡香港文化，家人都在香港，不會考慮外地升學或移民，但認為會考慮大學時去外地交流。