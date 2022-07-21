校園天地 | 將軍澳培智學校　培智風采　盡展舞台

將軍澳培智學校一向重視發掘學生音樂潛能，除了教導學生學習多元化的樂器外，學生透過接觸音樂，開懷面對成長中的挑戰，學生在舞台上除了能一展所長，亦能與眾人分享努力的成果，展現才華的喜悅，對特殊學習需要學生實屬難得！（內容由將軍澳培智學校提供）



「牛牛與將軍澳培智學校—共樂共融藝術音樂會」現場（將軍澳培智學校提供）

特別鳴謝柏斯音樂，邀請國際青年鋼琴家牛牛（張勝量先生）於2022年7月5日（星期五）到校進行「牛牛與將軍澳培智學校—共樂共融藝術音樂會」，擴闊培智學生的音樂領域，即使疫情再現，未能如常外出參觀或進行交流活動，亦無阻培智學生對學習音樂的熱情，一個個站台學生的風采，不是學生留於課室所能展現的。

中六班羅家倫同學演奏第74屆校際音樂節鋼琴獨奏比賽銅獎作品《Minuet in G》（將軍澳培智學校提供）

音樂會開始時，由中六班羅家倫同學演奏第74屆校際音樂節鋼琴獨奏比賽銅獎作品《Minuet in G》，琴音妙韻四處響起，誰會想到是由特殊學習需要學生所彈奏的呢！隨後，牛牛與學生合作四手聯彈奏《小星星變奏曲》，使樂曲生色不少。

學生自身的音樂演奏能力固然重要，藉着團隊表演更能建立學生與人合作的團隊精神，公開演出能提升學生的自信心和成就感，若學生能在團隊中學習服從，展現才華，更為寶貴﹗牛牛與培智視藝學生聯手進行沙畫演出，以《蕭邦的降Ｅ大調夜曲》作為沙畫表演的伴奏，處身其中，音樂與繪畫共冶一爐，從視覺及音樂方面，把一幕幕綜合藝術表演帶給特殊學習需要的學生。

牛牛與培智視藝學生聯手進行沙畫演出，以《蕭邦的降Ｅ大調夜曲》作為沙畫表演的伴奏。（將軍澳培智學校提供）

培智敲擊樂隊利用色彩繽紛的水桶鼓進行步操敲擊表演，《創意敲擊步操樂隊》是由8名初小至高中學生組成，由敲擊樂隊帶領進場及演出熱情澎湃的《we will rock you》，音樂會在熱烈的掌聲和快樂的喝采聲中圓滿結束。

（內容由將軍澳培智學校提供）

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