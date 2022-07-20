DSE放榜｜協恩超級狀元周愷彤父任職九巴　有望獲九巴獎學金

今屆中學文憑試其中一名「超級狀元」周愷彤，於文憑試中考獲17粒星，成為今屆文憑試考獲最多星的考生。九巴發言人表示，其父親是任職九巴安全部助理經理的周志榮，周父將向九巴申請子女升讀大學的獎學金。



九巴安全部助理經理周志榮表示，沒有刻意栽培女兒，也不會強迫女兒溫習，女兒個性獨立，從小到大都會主動學習，但他有讓女兒按興趣參與合唱團、學鋼琴和木琴，結果女兒音樂科也取得5**。

左：九巴安全部助理經理周志榮 右：應屆超級狀元周愷彤（九巴提供）

在女兒出生前已加入九巴並任職至今的周志榮認為，一份穩定的工作很重要，能讓子女能在良好環境中成長，專注學業。對於女兒希望入讀中大醫學院，周表示百分百支持女兒的決定，希望她學有所成，幫助更多有需要的人。

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九巴自2015年設立獎學金，只要在中學文憑試考獲佳績並成功入讀本地認可大學的九巴員工子女，均合資格向九巴申請獎學金，分四年發放，資助員工子女的大學開支。周志榮亦會為女兒向九巴提出獎學金申請。

繼2018年文憑試首位「18*超級狀元」黃子衡，其父親為九巴員工，周愷彤是第二位成為「超級狀元」的九巴員工子女，九巴表示欣喜，並祝賀周同學取得佳績。