升中放榜丨老師鼓勵跨區挑戰　內向女生憑面試獲英中名校取錄

今年升中結果即將於周二（26日）公布，自2019年起，自行分配學位階段結果提早公布，讓家長和學生及早部署統一派位。何文田天主教領島小學的小六生洪嘉怡，校內成績名列前茅，獲老師鼓勵她嘗試跨區報考港島英中女校瑪利曼中學。嘉怡起初也擔心能力不及，又怕日後跨區上學舟車勞頓，惟在老師及媽媽鼓勵下決定一試，花一個月時間苦練英語準備面試，最終成功透過面試於自行分配階段獲該校取錄。



就讀天主教領島小學的洪嘉怡於升中自行收生階段跨區報考瑪利曼中學，在老師協助下花1個月備戰，最終成功獲取錄。（鄧柳媚攝）

嘉怡校內成績一直名列前茅，她家住九龍城原本來打算報讀區內的英文中學，不過校長及老師認為，她有能力嘗試報讀港島英中女校瑪利曼中學。

她表示從沒想過要報讀名校，起初也礙於地點問題直接拒絕老師，「覺得好遠，擔心返學唔方便、好辛苦，會影響學習動力」，笑言曾親身由九龍城住所前往位於跑馬地的瑪利曼中學視察環境，形容當時「搵都搵唔到（學校）」。

不過校內老師並沒有放棄，連續數天嘗試說服她，勸她仔細考慮，「老師鼓勵我說，以我的成績即使自行階段失敗，統一派位及叩門也能進入心儀學校」。

同一時間，媽媽也放手讓嘉怡自行決定，明言只要她有心入讀又對學校感興趣便可一試。嘉怡仔細考慮後認為機會難得，而且認為瑪利曼中學校風不錯是好學校，所以數天後便決定「轉軚」。她透露收到校方面試信件時一度懷疑今次決定是否正確，「當時信上提及『申請人數眾多』，看到時也沒太多信心，更感到少許擔心」。最終她沒因此而放棄，反而珍惜這次面試機會，「心態是唔收都好，可以去面試都是難得的經驗」。

決定報考瑪利曼中學後，自知英文能力不足的嘉怡每日花1.5小時與老師視像見面，熟習面試技巧及改善英文口語，亦會進行網上模擬面試。（受訪者提供）

決定向難度挑戰後，嘉怡自知英文能力較弱，決定下苦功準備面試。她除了請教補習老師外，也自發觀看英文新聞及影片，自學口語發音技巧，再對着鏡子練習。

除此之外，學校老師亦抽時間助嘉怡備戰，特別是在2至3月疫情下網課及特別提早「暑假」期間，每日花1.5小時透過視象會議，指導她面試技巧、改善英文口語發音等，亦會為她安排網上模擬面試。

嘉怡憶述，當時老師會列出一些中學面試常見問題，待她準備答案後再給予意見，讓她有所準備。其中一條題目是介紹一本自己喜愛的圖書，沒想過這條看似簡單的題目，卻花了她不少時間，「原本我打算介紹《紅樓夢》，但老師認為這本書內容過於複雜，所以一直更改答題內容，最終更直接更改書本，改為介紹《弟子規》」。

準備面試期間，嘉怡十分用功卻也曾經歷挫折，外籍英語老師一次「突擊測試」令她措手不及。嘉怡說，當時外籍老師在視象見面期間突然提出進行英文模擬面試，令她大感緊張，更忘掉之前已預備好的答題內容，「因為太驚，完全無講嘢。其實老師的問題好簡單，但我都答唔出，就係因為我未夠熟」。經過這次深刻「教訓」，嘉怡更加認真複習，亦在練習期間建立起應付面試的自信心。

嘉怡坦言升中面試情況並不如她所想般順利，對表現不太滿意，甚至「打定輸數」，但她對結果不感擔心，反而形容是鬆了一口氣。（鄧柳媚攝）

即使做足準備，嘉怡面試過程卻未有如她所想般順利。自言性格較為害羞，嘉怡原本認為網上視像面試對自己較有利，「隔着熒幕會更放鬆，表現會比較好」，但真正面試時老師卻問了許多她沒有預備的問題，「有些問題答唔出，讀文章時也有字詞唔識讀」，因此她對表現不太滿意。

不過她的準備功夫並非全然白費，面試最後老師問及她對學校有何提問時，她終於能運用已預備的問題，「準備時想設計與別不同、能顯示我有興趣了解學校的問題，諗咗好耐就決定問『學校是如何分配學生到不同的社』」。完成面試後，嘉怡笑言當時「打定輸數」，對結果不感擔心，反而是鬆了一口氣。

直至約一個月後嘉怡突然獲媽媽通知，收到瑪利曼中學的取錄信，她形容當刻非常驚訝，「無諗到會收我」，遂急急在網上向指導老師報喜，形容老師比她更激動，「佢開心到好似要喊咁」。回望整個挑戰過程，嘉怡感激校長及老師的幫助，亦深深體會到要付出才有收穫的道理，「我的英文能力本來口語溝通方面比較弱，但練習過後，現在我甚至能跟補習老師以英文聊天」。

收到取錄通知後，嘉怡（左）不但感激校長（右）及老師的幫助，也深深體會到要付出才有收穫的道理。（鄧柳媚攝）

獲心儀中學取錄後嘉怡仍不敢鬆懈，現時已開始自行閱讀英文版的數學書，為將來升中做準備，「中學以英文上課，若開學才學習便會太遲，有機會跟不上進度」。至於學習以外的問題，嘉怡則慶幸有父母支持，例如未來中學部分學生由小學部直升，她一度擔心難以融入，但媽媽鼓勵她「上學目的是學習，有朋友固然好，但也不用太介意別人的看法」；至於爸爸則為她找資料，研究方便快捷的上學路線，令她非常放心。

天主教領島小學校長李安迪對嘉怡願意嘗試，並獲心儀學校取錄感到欣慰，認為她的經歷能成為日後學生及家長選校部署的正面例子。他指校內學生主要來自基層，選校時大多只考慮區內學校，惟部分學生絕對有能力可以去嘗試報讀其他中學，故一直有為他們介紹不同地區的學校，希望學生能擴闊眼界，了解過各學校的要求及風氣後，訂立更高的目標。