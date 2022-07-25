升中放榜丨老師鼓勵跨區挑戰 內向女生憑面試獲英中名校取錄
今年升中結果即將於周二（26日）公布，自2019年起，自行分配學位階段結果提早公布，讓家長和學生及早部署統一派位。何文田天主教領島小學的小六生洪嘉怡，校內成績名列前茅，獲老師鼓勵她嘗試跨區報考港島英中女校瑪利曼中學。嘉怡起初也擔心能力不及，又怕日後跨區上學舟車勞頓，惟在老師及媽媽鼓勵下決定一試，花一個月時間苦練英語準備面試，最終成功透過面試於自行分配階段獲該校取錄。
嘉怡校內成績一直名列前茅，她家住九龍城原本來打算報讀區內的英文中學，不過校長及老師認為，她有能力嘗試報讀港島英中女校瑪利曼中學。
她表示從沒想過要報讀名校，起初也礙於地點問題直接拒絕老師，「覺得好遠，擔心返學唔方便、好辛苦，會影響學習動力」，笑言曾親身由九龍城住所前往位於跑馬地的瑪利曼中學視察環境，形容當時「搵都搵唔到（學校）」。
不過校內老師並沒有放棄，連續數天嘗試說服她，勸她仔細考慮，「老師鼓勵我說，以我的成績即使自行階段失敗，統一派位及叩門也能進入心儀學校」。
同一時間，媽媽也放手讓嘉怡自行決定，明言只要她有心入讀又對學校感興趣便可一試。嘉怡仔細考慮後認為機會難得，而且認為瑪利曼中學校風不錯是好學校，所以數天後便決定「轉軚」。她透露收到校方面試信件時一度懷疑今次決定是否正確，「當時信上提及『申請人數眾多』，看到時也沒太多信心，更感到少許擔心」。最終她沒因此而放棄，反而珍惜這次面試機會，「心態是唔收都好，可以去面試都是難得的經驗」。
決定向難度挑戰後，嘉怡自知英文能力較弱，決定下苦功準備面試。她除了請教補習老師外，也自發觀看英文新聞及影片，自學口語發音技巧，再對着鏡子練習。
除此之外，學校老師亦抽時間助嘉怡備戰，特別是在2至3月疫情下網課及特別提早「暑假」期間，每日花1.5小時透過視象會議，指導她面試技巧、改善英文口語發音等，亦會為她安排網上模擬面試。
嘉怡憶述，當時老師會列出一些中學面試常見問題，待她準備答案後再給予意見，讓她有所準備。其中一條題目是介紹一本自己喜愛的圖書，沒想過這條看似簡單的題目，卻花了她不少時間，「原本我打算介紹《紅樓夢》，但老師認為這本書內容過於複雜，所以一直更改答題內容，最終更直接更改書本，改為介紹《弟子規》」。
準備面試期間，嘉怡十分用功卻也曾經歷挫折，外籍英語老師一次「突擊測試」令她措手不及。嘉怡說，當時外籍老師在視象見面期間突然提出進行英文模擬面試，令她大感緊張，更忘掉之前已預備好的答題內容，「因為太驚，完全無講嘢。其實老師的問題好簡單，但我都答唔出，就係因為我未夠熟」。經過這次深刻「教訓」，嘉怡更加認真複習，亦在練習期間建立起應付面試的自信心。
即使做足準備，嘉怡面試過程卻未有如她所想般順利。自言性格較為害羞，嘉怡原本認為網上視像面試對自己較有利，「隔着熒幕會更放鬆，表現會比較好」，但真正面試時老師卻問了許多她沒有預備的問題，「有些問題答唔出，讀文章時也有字詞唔識讀」，因此她對表現不太滿意。
不過她的準備功夫並非全然白費，面試最後老師問及她對學校有何提問時，她終於能運用已預備的問題，「準備時想設計與別不同、能顯示我有興趣了解學校的問題，諗咗好耐就決定問『學校是如何分配學生到不同的社』」。完成面試後，嘉怡笑言當時「打定輸數」，對結果不感擔心，反而是鬆了一口氣。
直至約一個月後嘉怡突然獲媽媽通知，收到瑪利曼中學的取錄信，她形容當刻非常驚訝，「無諗到會收我」，遂急急在網上向指導老師報喜，形容老師比她更激動，「佢開心到好似要喊咁」。回望整個挑戰過程，嘉怡感激校長及老師的幫助，亦深深體會到要付出才有收穫的道理，「我的英文能力本來口語溝通方面比較弱，但練習過後，現在我甚至能跟補習老師以英文聊天」。
獲心儀中學取錄後嘉怡仍不敢鬆懈，現時已開始自行閱讀英文版的數學書，為將來升中做準備，「中學以英文上課，若開學才學習便會太遲，有機會跟不上進度」。至於學習以外的問題，嘉怡則慶幸有父母支持，例如未來中學部分學生由小學部直升，她一度擔心難以融入，但媽媽鼓勵她「上學目的是學習，有朋友固然好，但也不用太介意別人的看法」；至於爸爸則為她找資料，研究方便快捷的上學路線，令她非常放心。
天主教領島小學校長李安迪對嘉怡願意嘗試，並獲心儀學校取錄感到欣慰，認為她的經歷能成為日後學生及家長選校部署的正面例子。他指校內學生主要來自基層，選校時大多只考慮區內學校，惟部分學生絕對有能力可以去嘗試報讀其他中學，故一直有為他們介紹不同地區的學校，希望學生能擴闊眼界，了解過各學校的要求及風氣後，訂立更高的目標。