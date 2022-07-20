DSE放榜｜跨境生16歲起在港獨居月租5000元細房　考獲升大學成績

新冠疫情下跨境學生嚴受影響。噩夢籠罩本港近三年，原在深圳居住的東華三甲寅總理中學應屆考生司徒蔚珊，2020年2月起隻身在港租住一間月約5,000元的小房間，經過三個春秋、五波疫情，由一開始一團糟的獨居生活，一路「打怪升級」到成功照顧好自己、順利考完DSE，「以前情緒做我主人，但經過今次之後，處理情緒呀、點處理自己壓力、點紓緩，了解多咗。」她在今年DSE考獲最佳5科21分成績，希望可入讀中大或城大的心理學或社會科學課程。



東華三甲寅總理中學的跨境生司徒蔚珊，2020年起在港獨居備戰DSE，考獲五科考得21分。（受訪者提供）

怕自己不自律棄網課 上實體課備試

蔚珊除父母外，家中還有一個弟弟，媽媽是家庭主婦長期在深圳居住，爸爸雖然在港工作，但因地點較遠，故未在港同住。她表示，跨境學生雖然可選擇用網課代替，但怕自己不自律，亦認為面授較好，故父母為讓她能更好準備DSE，決定讓她前往香港居住。

蔚珊懷述2020年2月20日那天，當時她16歲，在酒店隔離14天後「放監」，展開了一個人生活。她租住沙田區一個小房間，同屋有屋主及其他學生，須與其他住戶共用一個廁所。她稱初時生活似感受到嚮往的自由，但隨時間越來越長，通關目標愈來愈遙遠，就感受到無盡的不安。

初時生活一團糟 獨自渡過17歲生日

她說，初時生活是一團糟，每日午餐及晚餐只能買外賣解決，更要在匆忙的課業時間中，擠出時間打掃衛生、清洗衣服及換洗床單等。面對緊湊的學業及壓力爆棚的生活中，她獨自渡過17歲生日，在無數個節日和家人視像通話都會落淚，「疫情令我懂得什麼叫珍惜。」

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蔚珊表示，她住在沙田，惟DSE考場卻在上水和粉嶺，居住環境也不太理想，幸而校長得悉青協有為DSE考生準備的臨時住宿計劃，老師隨即協助她申請，更邀請社工替她撰寫申請信。雖然申請手續繁雜，但老師及社工勸其不要放棄，校長更親自與相關機構聯絡，終成功申請宿位，獲得舒適的居住環境及良好的飲食，直至完成公開試。對於老師們和學校的幫助，對此更心懷感激。

考完試返回內地的蔚珊，今日收到其DSE成績，其最佳5科考獲21分，當中中文更考獲第5級。她稱對心理學及社會科學感興趣，希望能留港升學，心儀城大及中大相關課程，亦有報讀內地免試聯招，首志願為中山大學。

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