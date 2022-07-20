DSE放榜｜新移民女生考獲33分　5年前對英文「佢識我、我唔識佢」

DSE中學文憑試今日（20日）放榜，新移民學生面對不同學制、不熟適環境，最終可在DSE考獲佳績實屬不易。元朗東華三院盧幹庭紀念中學應屆考生賴楚晴中二來港，中三轉讀現時學校，一開始覺得英文單字「佢識我、我唔識佢」，到刻苦學習，更加入學校領袖生，當選元朗區十大優秀學生。她今日取得成績表，最佳5科考獲33分績，中文、通識及經濟更考獲5**，她最初最擔心的英文亦考獲第4等，計劃入讀港大商學院，投身創業行業。



兩招提升英語水平：查字典、聽英語脫口秀

賴楚晴中三轉往英文中學盧幹庭紀念中學時，和其他新移民學生一樣，所有科目一下子要用英文上課，令她感到十分茫然，形容該些英文生字就像「佢識我、我唔識佢咁」，故只能拼命查字典，聽一些英語脫口秀節目和英文笑話等等，在節目中學習日常英語。她更在中學生涯，更參加領袖生，在團隊中擔任了兩年的隊長，學會與人交及領導團隊的能力。

她稱自己有一股不服輸的勁，路上雖遇到困難，卻用不服輸的心一路闖關，更感恩一眾老師給予她寶貴機會，例如讓她加入領袖生團隊，令她快速融入新環境，更在在一次次鍛鍊中，逐漸成為一個團隊的領袖，「相信自己很重要，相信自己可以做到，相信自己有很大潛力，相信自己還能更好。」

▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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英文科考獲第4級

楚晴的努力迎來回報，今屆DSE中，她考獲最佳5科33分的佳績，數學、數學延伸部份代數與微積分（M2）及化學均考獲5*，中文、通識及經濟考獲5**，當初「打大佬」般的英文，亦考獲第4級成績。她計劃入讀港大商學院，希望未來可創業，如設計一個流浪貓狗的手機應用程式，讓市民發現流浪貓狗可用程式定位，隨即讓動物團體等趕至協助。