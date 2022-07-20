DSE放榜｜屯門仁濟二中考生棄中大讀清華　稱為興趣亦為出路

DSE中學文憑試今日（20日）放榜，考生有人選擇留港升學，有人決定到外國留學。屯門仁濟醫院第二中學學生周悅潼最佳六科考獲29分，她放棄入讀中文大學日本研究學系，改為接受內地清華大學美術院錄取，將讀視覺傳達設計系。



對藝術更感興趣 清華視覺系可學更多技能

周悅潼認為，清華與中大同樣具備專業性和良好的聲譽，但就學科而言，她對藝術更感興趣；相比香港院校提供的相關視覺藝術學科，清華視覺傳達設計系可以讓學生學習更多不同技能，包括3D打印和字體設計等等，用科技打造虛擬藝術作品，再加上她本身不希望局限於香港，認為大陸能夠提供更多不同機遇，為日後發展發好基礎，所以她最終還是選擇了讀清華大學。

話到高考與文憑試的分別時，周悅潼表示她認為因為內地人口基數太大，高考競爭非常激烈，「1分的差距真可以是天差地別」，無形中強化了階級觀念；相反地，她認為由於文憑試是行等級制度，變相不會把等級劃分得涇渭分明。

仁濟醫院第二中學副校長楊子㬢鼓勵周悅潼擴闊不同視野，造就不同機會。（冼茗慧攝）

模擬試期間確診 感到焦慮不安

周悅潼表示，她於今年初中六模擬試期間確診，為此感到焦慮不安，她認為最後還是「要多啲靠自己」，同時感謝老師幫忙，學校在疫情期間提供很多網上支援，除了日常的課程外，亦會為同學加添網上補課和功課，確保同學不會忘記學過的知識。