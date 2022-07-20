DSE放榜｜雷聲也聽不到考生奪23分盼入港大工程　誓改良助聽耳機

DSE中學文憑試今日（20日）放榜．中西區直資名校聖保羅書院的應屆考生梁梓朗，是另一位非一般的考生。剛出生便確診雙耳極度嚴重聽障，若是沒有助聽器連打雷聲都聽不到，須借助聽器才可聽到別人說話。



但先天的缺憾並沒有阻止他求學的精神，更於今屆DSE中考得最佳5科23分的佳績，打算入讀港大工程系，期望將來可研發更完善的助聽耳機，並成為聽力學家，幫助其他受聽障困擾的人。



聖保羅書院的梁梓朗於今屆DSE中取得最佳5科23分。（馬煒傑攝）

立志要做聽力學家 幫聽障人士

聖保羅書院的梁梓朗於今屆DSE中取得最佳5科23分，除主科外，他分別應考了數學延伸單元、物理及經濟，最後於英文、數學及通識取得5，其他科取得了4。他擬入讀港大工程，學習電子工程學的知識，以助日後改良助聽耳機，又期望將來可成為聽力學家，幫聽力有需要的人。他表示，在剋服聽障的路上受到不少聽力學家的幫助，又指作為聽障人士「明聽障人需要咩」。

母辭工帶往訓練溝通 5歲起懂讀唇 入主流學校

受先天聽力缺陷影響，學習說話對梁梓朗而言變得困難，後來母親梁太在朋友轉介下認識到宣美語言及聽覺訓練中，為了方便照顧梓朗並每星期由港島東帶他由到美孚的中心訓練，梁太辭去了原來的會計工作，全心全力照顧子朗及幫助他學習如何像正常人溝通。經梁太和中心導師的訓練，梓朗在約5歲時已可在助聽器和讀唇下和其他小朋友交流，並考入主流小學及中學。

老師授課改戴透明口罩讓梓朗「看」到內容

梁梓朗說，未有疫情時上課都要花額外專注，才可充分理解課堂內容。他指出，觀察老師口型會有所幫助，但都要高度的專注，直到疫情爆發，老師授課時戴上口罩，「睇唔到之餘，又細聲咗」，但幸好校方理解梓朗的難處，特意購入了透明口罩，老師每次到他的班上授課時都會換口罩，還梓朗可以「看」到授課內容。

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細個都會諗點解自己係聽障，但大個學識感恩，聽障都講得咁好。 聖保羅書院DSE考生梁梓朗

為了剋服聽障對學業的影響，梓朗的秘缺疾是更加勤力，他每日都會整理筆記，因擔心不抄下老師的教學很快便會忘記，每日回家後會馬上將老師的教學內容寫在筆記，「即日嘢即日搞返」。另外，備試時每日起身就會計劃當日的溫習內容，當完成便會休息，每日大約會用八至九小時，「雖然攰，但會諗想考個好成績，唔好辜負老師。」

深明作為SEN學生難處：條路比正常人辛苦好多

梁梓朗又表示，並非一直都這麼積極，「細個都會諗點解自己係聽障，但大個學識感恩，聽障都講得咁好。」他認為作為有特殊學習需要（SEN）的學生，「條路會比正常人辛苦好多」，但只要唔不放棄，堅持，終會走出自己的路。