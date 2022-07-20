DSE放榜｜教育局長蔡若蓮會見患病及確診考生：逆境無阻發揮潛力

DSE中學文憑試今日（20日）放榜，教育局局長蔡若蓮下午與三位官校狀元和一位脊髓肌肉萎縮症的考生見面。她指疫情之下，本屆DSE考生經歷了不少困難和挑戰，「但逆境無阻同學發揮潛力，創造佳績，為前路譜出彩虹」。



讚肌萎患者林育姗取得23分：跨越自身條件限制

蔡若蓮在Facebook撰文表示，今天爭取與部份考生見面，「見證他們努力的成果」，其中包括與紅十字會雅麗珊郡主學校、脊髓肌肉萎縮症患者林育姗，「（她）憑着努力，跨越自身條件限制，創出23分佳績，朝着化驗師的夢想出發。」蔡又提到心光盲人院暨學校今年有兩位視障生考生克服種種困難，分別考得27分及20分佳績。

蔡又見了一位因確診要進社區隔離設施完成考試的姓陳考生，並引述他說，感激老師和工友在一夜間把他應考所需的器材送到竹篙灣，讓他可以在隔離期間繼續完成考試。

▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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八位狀元三人出自官立中學

今年八位狀元中，有三人出自官立中學，分別是皇仁書院的麥顥邦、英皇書院甘仲軒和伊利沙伯中學謝承臻。蔡與他們見面後說：「最難得的是他們都懷着感恩的心，感謝家長的照顧、校長和老師的關心和支援。同學們還有各自的愛好，還積極參與不同的課外活動。」她指教育局作為官立中學的辦學團體，喜見同學追求德才兼備的目標。

蔡局長放榜前發起「#一人一字勉考生」行動，得到一眾官員及不少教育界人士響應。在見面會上，幾位同學以「搏」、「勉」、「韌」、「專」等字鼓勵師弟妹，她說代表要無懼困難，敢於追夢。

她衷心祝賀各位應屆DSE考生完成中學階段，開展人生新的一頁。「無論如何，願每一位同學都各展所長，毋負青春，回饋社會，貢獻國家。」