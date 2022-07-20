馬會頒獎學金予48大學生　主席陳南祿寄語：要成為懂回饋社會領袖

賽馬會今天（20日）舉行獎學金頒授典禮，以表揚42位來自不同大專院校的本科生和六位研究生，在學業上的卓越成就和熱心參與社會事務，同時恭賀44位獎學金得主學滿畢業。



現於中文大學修讀人工智能：系統與科技課程的蔡青琳，是今年其中一位賽馬會學人，她患有亞氏保加症和專注力失調，但從小就對編程及人工智能深感興趣，希望利用人工智能技術回饋社會。她在新冠肺炎疫情爆發初期，更率先推出免費快速診症工具，並免費開放程式予公眾使用，她希望能助醫護人員加快診症過程。



明年起支持研究生到另外四所世界頂尖大學進修

馬會表示，獎學金過去24年培育逾880位香港和內地的優秀學生，至今獎學金透過馬會慈善信託基金所得的總捐助款額約7.8億元。除了支持八間由大學教育資助委員會資助的大專院校和香港演藝學院就讀的本科生，更惠及有特殊學習需要的本科生，並每年支持18位職業訓練局學生報讀高級文憑或前往海外報讀本科課程，又每年支持共六名研究生前往牛津大學及哈佛大學進修。

馬會主席陳南祿在期禮上勉勵各賽馬會學人，要成為一位具誠信、尊重別人，及懂得回饋社會的領袖。「我們必須竭盡全力並推己及人。疫情期間，有見不少市民先後向有需要人士伸出援手，同舟共濟，展現香港最優秀的一面。期望各位賽馬會學人恪守本分，為香港這個家作出貢獻。」

陳南祿宣布，從2023/24學年開始，馬會奬學金將擴展支持研究生在另外四所世界頂尖大學進修，為香港培育更多人才。

馬會主席陳南祿勉勵各賽馬會學人，要成為一位具誠信、尊重別人，及懂得回饋社會的領袖。（馬會提供圖片）

主禮嘉賓立法會議員（體育、演藝、文化及出版界功能界別）霍啟剛祝賀各賽馬會學人，他寄語賽馬會學人要把握機會貢獻社會。他亦鼓勵新一代要提高全球視野，提升競爭力，繼續追尋夢想。他呼籲各界要支持青年選擇的職業，不論是在科技、藝術、文化或體育領域上為他們提供平台，讓他們在世界各地大放異彩。