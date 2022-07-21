教聯會建議小學增設國教及STEM統籌主任　設中層職位助統籌發展

上周五立法會財委會上「改善公營小學中層管理人手和理順公營小學校長及副校的薪酬」議案獲得通過。香港教育工作者聯會指出，通過議案對教育界非常重要，因為可激勵士氣外，亦可提升專業能量及管理效能。



聯會認為議案通過後校方可將新增的中層職位，設立國民教育及STEM統籌主任；又建議政府持續檢視中小學中層職位，並加強校長及副校長支援，促進校長專業發展。



教聯會建議議案通過後校方可將新增的中層職位，設立國民教育及STEM統籌主任。（馬煒傑攝）

教聯會今日（21日）召開記者會，提出對改善公營小學中層管理人手和理順薪酬架構的建議。教聯會副主席暨立法會議員鄧飛指出，上周五立法會財委會上「改善公營小學中層管理人手和理順公營小學校長及副校的薪酬」議案獲得通過對教育界意義重大，提到自90年代推出小學全日制及小學學位教師職系後，二十多年來未作檢討，強調教師的工作量及複雜程度，與以往不可同日而語，相信薪酬理順後，可挽留及吸引更多人才。

鄧飛指增加中層職位是重要的結構性調整，促進管理效能。（馬煒傑攝）

另外，教師全面學位化落實後，小學的中層職位未有相應增加，導致行政人員不足，不少教師需身兼數職，影響到教學質素，鄧飛指增加中層職位是重要的結構性調整，促進管理效能。

教聯會建議，新增的中層職位當中，應增設國民教育及STEM教育統籌主任，當中國民教育統籌主任將負責統籌校內國安教育工作，動員整個教師團隊，從課程設置及教學策略方面著手，教導學生憲法、基本法等相關概念；而STEM統籌主任則負責帶領相關學科老師，組織校內STEM活動等。

教聯會亦建議政府需持續檢視小學中層比例能否配合教育需求，長遠而言需要與中學看齊，同時建構教學及行政雙軌職業發展路徑，讓一批教師可專注教學，另一批可專心從事行政工作。另外，建議加強對校長及副校長的培訓支援，促進校長專業發展。

被問到一名學生被校方多迫剪去頭髮後向平機會投訴，黃錦良表示學校是教育下代的場所，不只在於知識層面，亦培養態度，重視法規法治精神。（馬煒傑攝）

被問到東華三院黃笏南中學一名男學生被校方多次迫剪頭髮，其後向平機會投訴，教聯會主席黃錦良表示，學校是教育下代的場所，不只在於知識層面，亦培養態度，重視法規法治精神。學校有校規正常不過，如家長有意見會得到反映，認為今次屬個別事件，是學生依個人意願提出挑戰，呼籲社會大眾及家長有問題時與學校商討及交流，建立互信及培養下代的場所。