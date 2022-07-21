教育及職業博覽今起舉行　警隊參展首設VR模擬射擊訓練

由貿發局主辦的教育及職業博覽今日（21）起一連四日在會展舉行，有780間來自不同地區的教育機構、政府部門及私營機構等參展，料提供逾2,700個就業機會。警務處亦有參展，每日將有不同部隊到攤位示範，並設VR射擊訓練等，亦供市民即場報名。

警務處人事部招募組警司陳純青回應以「工作與生活平衡」作招募宣傳爭議時稱，警隊工作艱苦，宣傳只希望市民知道警隊福利較其他政府部門、紀律部隊及私人機構好，提供更好的醫療、康樂及家庭照顧福利。



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展覽位於會展5樓，今日開幕，早上多數為學校團體參觀。警務處今次亦有參展，首次引入VR模擬射擊訓練，讓市民體驗警察學院內的模擬射擊，亦有17個警隊單位將在展覽不同時間講解日常工作及裝備，首日早上有警犬隊、警隊護送組、網絡安全及科技罪案調查科。現場有警員向市民解釋警隊工作，五名招募大使亦亮相，市民亦可可即場報名。

陳純青表示，今個財政年度，警隊計劃招募1,350名警員及240名見習督察，今年6月19日的警隊招募體驗日接獲逾900份報名，顯示警隊正向好方向發展。自4月警隊調整招募修件，容許居港未滿七年的香港永久性居民報考警隊，至今已接獲29人報名，正進行遴選工作，部份人士已進入最後遴選階段，當中九成人有學士學位。

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他呼籲剛放榜的今屆DSE考生，畢業後加入警隊一個好選擇，若學生有志投身社會，亦希望將來可有學士學位，加入警隊進修都可實現，並強調警隊有公餘的康樂設施、醫療及住屋支援等，可滿足警員身心發展需要。

被問及警隊「工作與生活平衡」的宣傳引起同袍間極大爭議，陳純青指感謝有不少人留意該宣傳，重申警隊工作艱辛，但仍想帶出警隊提供予員工的福利，較其他政府部門、紀律部隊以至私人機構更好，包括個人進修、醫療、康樂設施及家庭照顧等。

問及今日是7.21襲擊事件三周年，事件有否影響警隊招募時，陳純青稱反修例、黑暴事件，對2019年及2020年招募工作確受影響，一來市民意識到警隊工作危險，二是有人針對警員「起底」，令市民卻步。他指是港區國安法實施後，社會回復平靜，警隊福利好，亦令不少市民有興趣加入。他強調近年人力市場浮動大，即使警隊招聘正向好方向發展，亦存在不確定性。