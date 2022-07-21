教育及職業博覽｜DSE失手考生了解海外資訊　盼到日本留學

由貿發局主辦的教育及職業博覽今日（21）起一連四日在會展舉行，有780間來自不同地區的教育機構、政府部門及私營機構等參展，提供升學及就業資訊。



有不少應屆DSE學生，昨日（21日）放榜後，今日到場了解升學及就業行情，有考生稱DSE失手，到場取些海外資訊，並稱自己喜歡日本文化，希望可到當地留學。



連先生稱喜歡日本文化，希望到日本升學。（何瑞芬攝）

應屆DSE考生連先生表示，昨日DSE放榜，成續「唔係幾好、未如理想」，原以為中文科會合格，但最終不幸失手，已報讀副學士課程。他稱今次來展覽想看其他資訊，尋覓其他出路，如外國升學。他指因自小受卡通及動漫吸引，故喜歡日本文化，自己早前亦報考日本語能力試驗N2級別考試，正等候成績，笑言「都兩年冇去過日本」。連先生希望修讀商科或工程類課程，亦可在日本當地讀日本文化等。

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另一名考生蔡先生則表示，自己DSE成績合格，因從小喜歡吃東西，亦喜歡上下廚，故目標清晰，希望到法國的廚藝學院學廚，今日想到法國相關攤位了解詳情。他稱自己有儲錢，打算赴法國後半工讀學廚，學成後可能視乎當地及香港情況再作發展決定，但暫無打算移民，未來希望能開餐廳，「都想要一間屬於自己嘅餐廳。」

朱小姐則稱昨日放榜成績還可，希望能入讀八大與科學相關的課程。她稱自己目標是做研究，尤其想在實驗室工作，故一早到展覽留意相關職業資訊，並稱剛見到與檢測相關的職業攤位，對此感興趣。