教育局9月起調整小學校長及副校長薪點　增加主任級教師的人手

教育局今日（22日）向全港小學發信，由下學期、即今年9月起落實一系列措施，包括理順小學校長和副校長薪酬，所有公營小學一級、二級小學校長及高級小學學位教師薪級原來總薪級表第34點至41點，調升至第34至46點，即小學校長最高薪酬由月薪97,745增至121,790元，上調24,045元；資助小學在聘任相關職位時，亦應按新薪級點聘任。

另外該局亦同時落實改善小學中層管理人手比例措施，全日制普通中學由現行每3班設1個主任級教師職位，調整為每3.2個教師職位設1個主任級教師職位，一般30班的小學將增加5名主任。



教育局表示，下學期起薪金津貼支薪的公營小學一級、二級校長及高級小學學位教將有薪級別調整，一級小學長支薪點由原來38至41點增至43至46點；二級小學校長由35至39點增至40至43點，若校長在今年8月底前未達頂薪或達頂薪不足一年，應轉換至新起薪點，如果其薪級已達頂薪點一年，則轉換至按現時薪點高2的薪點支薪。

至於高級小學學位教師薪點則由第34至35點調整至第34至39點，即起薪點無變，但擴大其頂薪點。該局稱，若有關教師現行薪級在8月底前未頂薪或達頂不足一年，其支薪點會轉換至修薪級的同一薪點；若已達頂薪一年，則應轉換至較其現時薪點高1個薪點支薪。

改為每3.2個教師職位設1個主任級教師

有關薪酬調整安排適用於公營小學，資助小學聘任、署任或晉升以薪金津貼支薪的一級、二級小學校長及高級小學學位教師時，亦應按新修薪級聘用。至於直資小學，該局稱會把資助學校推行有關措施而衍生的開才納入直資單位貼額內，故直資小學亦應適切地改善中層管理人手及理順校長和副校長薪酬。

教育局又宣布，將改善公營小學中層管理人手、即主任級教師安排，由原來按核准班級數目計算，調整為按教師與班級比例算，全日制普通小學由現行每3班設1個主任級教師職位，改善為每3.2個教師職位設1個主任級教師職位；特殊學校小學部則由每4個教師職位設1個主任級教師職位，改為每3個教師職位設1個主任級教師職位。

教育局局長蔡若蓮（中）稱，調整主任級教師安排後，18班小學會增加3名主任，24 班小學增加4名主任，30班小學增加5名主任。（蔡若蓮Facebook）

蔡若蓮：小學料可增3至5名主任

教育局局長蔡若蓮亦在其Facebook表示，一般而言，調整主任級教師安排後，18班小學會增加3名主任，24 班小學增加4名主任，30班小學增加5名主任。該局提醒小學，如學校有報額主任級教師，應先利用新增的主任級教師職位吸納他們。

蔡若蓮又說，落實理順小學校長及副校長的薪酬，以及增加主任級教師的人手，在2022至23年度涉及的額外開支為5.19億元，期望學校能藉此提高管治水平，增強專業能量，全力配合政府的政策、社會的發展及學生的需要，提供優質教育。