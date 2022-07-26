疫下頻停課　學生抗疫叻但「未長大」　小學推特別體驗課助成長

疫情下不時停課，令學生錯失不少校園生活，有小學發現學生雖然「好叻抗疫」，但自理能力、社交等方面卻似是「未長大」，如打招呼變得內歛、減少與人交流。學校於是特別安排體驗學習課程，包括由高年級學生協助低年級學生的游泳課，以加強學生自理能力、建立自信。



保良局雨川小學校長蔡曼筠表示，疫情下學生缺乏群體生活、校園體驗單一，尤其是初小學生，他們由幼稚園開始已經常停課，復課後在自理能力、自信心等方面顯得不足。她解釋，以往同學們在小息、午餐時間有不少學習自理、和朋輩相處的機會，現時則須保持社交距離，小息亦只能用來防疫，形容現時學生「好叻抗疫」，但有點「未長大」。

副校長朱敏華亦發現學生一些明顯轉變，例如疫情前上學時段不時聽到同學們打招呼，復課之初同學們打招呼卻變得被動、內歛，朋輩間相處亦更以自己為先，少與他人溝通。她又指，超過7成學生於問卷中表示自己自理能力不足，家長們回應亦類似。

學校特別重整課程，因應學生成長階梯，給予學習機會，包括利用校內泳池，為小一生安排游泳體驗課，旨在加強低年級學生自理能力，同時為高年級生提供服務學習機會。（陳嘉慧攝）

針對同學表現，蔡校長表示，學校特別重整課程，因應學生成長階梯，給予學習機會，包括利用校內泳池，為小一生安排游泳體驗課，要求學生自己處理浮板、手袖，並由高年級生擔任服務生從旁協助，旨在加強低年級學生自理能力，同時為高年級生提供服務學習機會。其他探究式學習活動還包括米埔生態團、海灘清潔活動、網上旅遊導賞、社會服務等。

家長王太分享指，就讀小一的女兒王康蕎參加游泳體驗課後變得更獨立，例如進校門時會提醒父母不用跟隨，亦更主動分享課堂體驗。而就讀小六的游泳課服務生林思亮亦表示獲益良多，榮幸能以大姐姐身份幫助低年班同學培養遊泳興趣。

回望疫情兩年多來的影響，蔡校長認為，學科上的落後可透過課程調動處理，而學生心智成長的關鍵時期一錯過便難追回。但她承認在疫情反覆下，校園仍有不少防疫限制，因此會繼續以談話、問卷等了解學生需要，亦與家長加強溝通，協助家長在校外時間支援子女。