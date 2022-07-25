升中派位結果｜94%獲派首三志願創歷年新高　首志願滿意率83%

2022年升中派位結果明日（26日）公布，教育局局長蔡若蓮今日（25日）表示，今年有逾4.9萬學生參加升中派位，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為94%，較去年升2個百分點，並創下歷年新高。若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為83%。



另外，在自行分配學位階段，有66%學生獲派首志願學校；在統一派位階段則有71%的學生獲派首志願學校，獲派首三個志願學校比率則為89%。



教育局發言人表示，所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。此外，如家長在《中一派位選擇學校表格》內已填寫手提電話號碼，同意透過手機接收派位結果，他們於明日會透過電話短訊得知派位結果。

今年的註冊日期為周四、五（7月28日及29日），所有學生必須於註冊期內前往獲派中學註冊。倘若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。

若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，須事先與學生就讀小學聯絡，否則會被視為放棄獲派學位。（資料圖片）

未能親身領取註冊證須聯絡就讀小學 否則被視放棄學位

若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，須事先與學生就讀小學聯絡，學校會將有關學生的「入學註冊證」送交教育局學位分配組，以便當局通知獲派中學，並作出適當的註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。有關家長或監護人亦應盡快與學生獲派中學聯絡，並提供聯絡資料。如在公布派位結果當日或在註冊日期內，天文台發出熱帶氣旋警告信號或暴雨警告信號，請校方及學生家長留意電台及電視台宣布的特別安排。