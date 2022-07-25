升中派位結果｜滿意率創新高　專家料叩門激烈　家長不應過分樂觀

2022年升中派位結果明日（26日）公布，今年有逾4.9萬學生參加升中派位，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，94%獲派首三志願創歷年新高。



升學專家梁永樂指出，若以獲派首志願學校學生人數計算，滿意率為83%，預料今年不少子女獲派第二、第三志願的家長「一定會唔滿意」，將帶同子女到心儀學校叩門，估計傳統名校競爭依然激烈，數百學生爭少於十個學額，提醒家家長不應過分樂觀。



梁永樂解釋，大部份家長子女如非獲派第一志願都會四出到心儀學校叩門，加上部份家長即使子女獲派第一志願，依然會到其他學校叩門，預料今年叩門位競爭依然激烈。他預料，個別受歡迎的傳統名校，可能有200至300名學生爭不足10個學額。

專家：升中派位放榜前家長宜做足準備

選校策略方面，梁永樂指近年英語能力適合讀英文中學的學生人數減少，建議家長若子女英文水平較佳，可採較進取的叩門策略，嘗試報讀較好的學校；假若學生英文水平較差則不應勉強子女入讀英中，以免他們日後因力有不逮，無法追上課程進度。

他同時建議家長可先做足事前準備功夫，例如瀏覽心儀學校網頁，若有叩門表格，可預先列印及填好，同時亦應準備成績表、身份證，證件相等叩門所需文件，以及事先計劃好叩門路線。

升學專家梁永樂指出，雖然今年獲派首三志願的學生人數創新高，但若以獲派首志願學校的學生人數計算滿意率為83%，家長不應過分樂觀。（受訪者提供/資料圖片）

梁永樂又提醒家長應盡量調整心態，以平常心應對，即使子女萬一不獲派第一志願學校，亦不應表現得太失落，以免子女誤以為自己能力問題而無法達成父母期望。他又稱，即使未獲心儀學校即時取錄，亦不應太快放棄，因為參考以往經驗，不少學生都會於8月中至8月底才收到取錄通知，