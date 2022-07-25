教師語文能力評核2490人應考　英文閱讀卷、普通話口語卷表現最好

教育局今日（25日）宣布，今年5月及6月舉行的教師語文能力評核，共有2,490名考生參加英國語文科或普通話科評核。其中考生在英文科閱讀卷及普通話科口語卷的表現最好，逾8成考生考獲語文能力要求三級或以上的成績。考生將於明日（26日）起陸續收到考評局寄出的成績通知書。



考評局公布2020年教師語文能力評核（教師基準試）報告。（資料圖片）

本年度分別有1,295名考生參加英國語文科評核，及1,195名考生參加普通話科評核。英國語文科卷別方面，閱讀卷表現最好，977人中有793人，即約81.2%考生考獲語文能力要求三級或以上的成績。而表現最差的是寫作卷，1025人中僅有564人，即約55%考生考獲語文能力要求三級或以上的成績。

英國語文科評核結果。（政府新聞處截圖）

普通話科卷別方面，口語卷表現最好，501人中有41人，即約83.2%%考生考獲語文能力要求三級或以上的成績。相反，表現最差的是拼音卷，956人中僅有606人，即約63.4%考生考獲語文能力要求三級或以上的成績。

普通話科評核結果。（政府新聞處截圖）

教育局表示，若考生在本星期五（29日）仍未收到成績通知書，可與考評局聯絡（電話：3628 8860）。另外，考生如欲覆核成績，可於8月1日或之前辦理申請手續。提出覆核成績的考生，會在8月31日或之前接獲覆核結果。

評核報告將於今年9月在考評局網頁及教育局網頁發布。報告分析考生的表現，並說明考生表現出色的項目，以及有待改善的地方，供考生、學校及師訓機構參考。另外，評核試卷（連同聆聽評核光碟、建議答案及評核報告）亦將於9月發售。

教育局補充，至於「課堂語言運用」卷別，任教相關語文科目的常額教師須在第一年內達到有關語文能力要求。受2019冠狀病毒病疫情及暫停面授課堂的影響，教育局已將二○二一／二二學年的限期順延一年。在可行情況下，考評局將最早於今年10月發出「課堂語言運用」卷別的成績通知。