DSE放榜｜JUPAS大學聯招改選結果出爐　一文看清八間大學報讀數據

DSE中學文憑試上周三（20日）放榜，隨之而來便是JUPAS改選結束（23日）。八間政府資助大學和政府自資都會大學今日（25日）公布改選後的最多人報讀或競爭最激烈課程，其中中文大學的中國研究，出現50.8人爭一個學額的激烈情況，教育大學的歷史教育榮譽學士亦出現38人競爭學額的情況，社會工作課程平均24.7人爭一個位。



另外，最多學生將中大的工商管理學士綜合課程放在首三志願（Band A），一共有1,523人；其次為教大的幼兒教育榮譽學士，以及科技大學的工程學，分別有1,516及1,514人。



▼各間院校於JUPAS最後改選後的報讀情況▼



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各大院校在JUPAS改選截止後，陸續公布最新的報讀人數。以首三個志願計算，港大方面，最多人揀選的為文學士，一共1,266人報讀，競爭289個學額，即約4.4個人競爭一個學位。排第二的是護理學學士，一共1,205人報讀，競爭210個學額，即5.7人爭一個位。第三位是理學士，1,074人報名，競逐305個學位，平均3.5人爭一學位。

香港大學（資料圖片）

中大方面，競爭最大的是中國研究，一共508人報讀，但只有10個學額，比例達50.8；其次為健康與體育運動科學，434人爭17個學位，比例達25.5；第三為教育學士（幼兒教育），408人爭21個位，比例為19.4。至於最多人報讀的科目，首三位依次為工商管理學士綜合課程（1,523人爭個222位）、理學（1,508人爭352個位）及護理學（876人爭217個位）。

中文大學（資料圖片／歐嘉樂攝)

科大競爭最激烈的課程依次為工商管理學士（金融學）（146人爭30個位，平均4.9人爭一個位）、理學士（定量社會數據分析）（118人爭28個位，平均4.2人爭一個位），以及理學士（量化金融學）（82人爭20個位，平均4.1人爭一個位）。最多人揀選則依次為工程學（1,514人報名，爭532個位）、工商管理（1,514人報名，爭532個位），以及理學B組（896人報名，爭431個位）。

香港科技大學（資料圖片／蘇煒然攝）

至於理大，最大競爭的是酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程，一共1,123人報讀，爭84個學額，即13.4個人爭一個位；其次為設計學（榮譽）文學士組合課程，一共988人讀，爭81個位，平均每個位12.2人爭；僅次其後的是物流及企業工程（榮譽）理學士組合課程，550人報讀爭49個位，兩者比例為11.2。

理工大學（資料圖片）

浸大方面，競爭最激烈的首兩位均為傳理學學士（榮譽），第一位為遊戲設計與動畫主修，606人報讀，爭20個學位，平均30.3人爭一個；其次為電影電視專修，452人報讀爭18個位，即25.1人爭一個位。第三位是體育及康樂管理文學士（榮譽），515人報讀爭22個位，每23.4人爭一個位。至於最多人報讀的是工商管理學士（榮譽），1,507報讀，爭187個位；第二是理學士（榮譽），846人報讀爭195個位。

城大方面，最多人報讀是工商管理學士（會計） 課程，Band A （列首三個志願）報讀人數 共1,025人，爭150學額；以Band A 報讀人數計，次位是理學士（電腦科學） ，共842爭97 個學額，第三位是工商管理學士（金融），828人爭109個學額，另有667人爭27 個社會科學學士（社會工作）課程學額，平均24.7人爭一個位，642人爭工商管理學士（市場營銷）課程85個學額。

香港城市大學。（資料圖片）

教大是另一間競爭激烈的院校，最多人爭的是歷史教育榮譽學士，383人報讀，爭10個位，即38.3人爭一個位；其次為運動科學及教練榮譽理學士，630人報讀爭20個人，即31.5人爭一個位；第三是創意藝術與文化榮譽文學士 （視覺藝術），375人報名爭12個位，31.3個人爭一個位。至於最多人報的，依次為幼兒教育榮譽學士（1516人報讀爭49個位）、體育教育榮譽學士（876人報讀爭30個位），及小學教育榮譽學士—常識（789人報讀爭39個位）。

教育大學（資料圖片）

嶺大方面，競爭最激烈的是動畫及數碼藝術（榮譽）文學士，433人爭15個位，平均每個位28.9人爭；第二為社會科學（榮譽）學士—心理學，455人爭21個位，平均每個位21.7人爭；第三為社會科學(榮譽)學士—社會學，299人爭17個位，平均每個位17.6人爭。

嶺南大學（資料圖片）

都會大學是唯一參加JUPAS的政府自資院校。校方表示，最受歡迎JUPAS自資課程為心理學榮譽社會科學學士課程，有724人放在Band A，爭85個學額；酒店及可持續旅遊管理榮譽工商管理學士課程，則是競爭最激烈JUPAS自資課程，511人爭30個學額，平均17人爭一席。

至於SSSDP課程課程，最受歡迎為護理學榮譽學士（普通科）課程，有2,007人放在Band A，爭385個學額；競爭最激烈則是運動及康樂管理榮譽學士課程，平均10人爭一席，總學額只有40個。

香港都會大學。（蔡正邦攝）

都大學術副校長關清平表示，雖然今年整體DSE考生人數下跌，然而報讀都會大學的人數較去年仍上升逾8%，而Band A的申請人數亦增加了8%，形容連續兩年報讀人數都有不錯的增幅。

關清平續稱，社會近年愈來愈關注體壇盛事和運動發展，而物理治療的需求亦大大增加，因此「運動及康樂管理榮譽學士」及「物理治療學榮譽理學士」成為今年JUPAS改選後本校競爭最激烈的SSSDP課程的首兩位，大學亦正增撥資源籌備開設物理治療中心，都大物理治療學本科生會在資深的物理治療師指導下進行臨床實習，學以致用。他表示，都大今年亦採取彈性收生安排，為在個別核心科目未達入學要求的考生提供入讀大學的機會，修讀心儀的課程，繼續升學。