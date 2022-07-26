升中派位｜滿意率新高　家長更進取　獲派港華、張祝珊仍叩門皇仁

2022年升中派位結果今（26日）公布，獲派首三個志願學校的滿意率達94%創史上新高，加上移民潮令學生人數減少，令不少家長及學生更進取，即使獲派首志願或區內英中，仍嘗試叩門其他學校。在皇仁書院，有獲派東區英中張祝珊英文中學，以及灣仔香港華仁書院的學生前往叩門。



獲派東區英中跨區叩門皇仁

不少學生於升中派位放榜後前往灣仔校網的皇仁書院叩門。家長盧小姐表示，兒子獲派第一志願的東區張祝珊英文中學，但因為他們一直心儀皇仁書院，所以嘗試叩門。

她解釋，兒子升中派位屬東區校網，而皇仁統一派位乙部只有2個學額給予該區，所以選校時不敢選報皇仁，又指他們無意到其他學校叩門，期望兒子今次叩門成功。

另一位家長，日籍的佐藤小姐表示，兒子獲派第二志願的香港華仁書院。她指兒子校內成績位列全班首10名內，亦有在自行分配學位及統一派位階段中首選皇仁，所以希望叩門嘗試。

她又指，皇仁歷年出產很多醫生、律師及政府高官，加上最近誕生文憑試狀元，認為學生在校內有良好的發展空間，期望兒子能夠有機會成為其中一份子。

不少家長偕兒子到華仁書院申請叩門。（余俊亮攝）

▼升中派位結果出爐▼

