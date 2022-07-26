升中派位｜逾半升中生抑鬱或焦慮　打機唔瞓也是徵兆　家長應留意

升中派位結果今日（26日）揭盅，放榜過後，手續辦妥，下一步就要關注一班升中生的壓力問題。香港基督教女青年會一項調查顯示，63%中一學生感升中壓力大，逾半現抑鬱及焦慮徵狀。女青家庭健康促進中心單位主任施倩俐指出，家長未必察覺子女的壓力：「可能覺得都升中一，可以放鬆啲。」然而，施指其實近年疫情對小朋友的心理落差很大，家長未必知，亦解議家長應多讚賞，少批評：「就算夜晚打機唔瞓，可能失眠。」



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63%中一學生升中壓力大 達嚴重級別者逾一成

女青賽馬會家庭健康促進中心5月時進行了一項調查，指63%中一學生升中壓力大，逾半現抑鬱及焦慮徵狀，單位主任施倩俐接受電台訪問時指共訪問了912名中一學生及家長，以了解他們疫情下的情況，發現壓力調查中有63%選擇六至十分，即壓力較大，九至十分亦較嚴重的情況亦有超過一成。而焦慮抑鬱方面，不論男女學生都有過半有出現抑鬱的傾向，經常感到緊張、煩躁不安等。

施倩俐估計家長未必察覺小女的壓力，「可能覺得都升中一，可以放鬆啲」。（冼茗慧攝）

多給子女自由空間 留意面容精神狀態

施倩俐指學生的精神狀態普遍較香港人差，而相反家長的壓力又較少，估計家長未必察覺子女的壓力：「可能覺得都升中一，可以放鬆啲。」不過，施指，疫情對小朋友心理落差很大，家長未必知。而調查中學的選擇的十大項壓力，絕大部份都與學業有關，例如測驗考試佔了近七成，另外與小學同學分開，父母不明所面對困難亦在其中。施倩俐亦建議家長多讚賞，少批評，給子女更多自由空間，聊天時亦應平等，多留意子女面容精神狀態，可以反映到他們的心情。